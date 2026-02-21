Mejora datos de la ocupación laboral pero con incremento del subempleo

Con bombos y platillos el Gobierno anunció ayer los datos del mercado laboral al cierre del cuarto trimestre del 2025 que arrojó como principales resultados, un leve aumento en la tasa de ocupación, que debe en parte por una disminución del desempleo, pero también por un aumento de la subocupación por insuficiencia de tiempo, a acuerdo con los resultados presentados ayer

En una conferencia de prensa, el vicepresidente Pedro Alliana y ministros del Poder Ejecutivo anunciaron que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se generaron más de 242.000 nuevos empleos desde que el gobierno del Santiago Peña asumió el poder en agosto de 2023.

¿Qué dicen los datos del INE?

Al respecto los datos del INE que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) detalla que la tasa de ocupación se ubicó en 70,8% de la Franja en edad de trabajar, lo que significa que están ocupados unas 3.297.388 personas. Este dato es levemente inferior al 69% que llegó en el cuarto trimestre del 2024 y que abarcó a un total de 3.178.224 ciudadanos, lo que evidencia un aumento de 118.000 nuevos ocupados en un año y alrededor de 240.000 desde el 2023.

El vicepresidente Alliana señaló que esa cifra, equivale a casi la mitad de la meta de 500.000 empleos que el presidente Peña prometió en campaña que serían generados durante su gobierno.

El ministro Javier Giménez, jefe de gabinete del Gobierno, indicó a su vez que en la cifra de nuevos empleos generados se incluye empleos formales, independientes que cuentan con Registro Único del Contribuyente (RUC) y empleos informales. Indicó que el mayor crecimiento se observa en sectores como la industria, la construcción y los servicios.

Desocupación y subempleo

Los datos del INE revelan que al cuarto trimestre del 2025, la tasa de desocupados bajó al 3,6% de la Fuerza de trabajo, inferior al 4,5% del cuarto trimestre del 2024 y afecta a 121.844 personas que se encontraban buscando trabajo pero sin éxito al momento de la encuesta. Los desocupados disminuyeron en alrededor de 26.000 personas en un año, de acuerdo con los datos. Pero esta mejora de la ocupación también incluye a la subocupación que mostró un aumento con respecto a su comparación anual.

Así al cuarto trimestre del 2025, la tasa de subocupación por insuficiencia de tiempo llegó al 3,5% de la fuerza de trabajo, que abarcó a unas 118.191 personas en total que se encontraban ocupadas en actividades con menos horas de lo exigido. Esto gana relevancia considerando el aumento de trabajos de medio tiempo, como choferes de plataformas móviles, deliverys u otro tipo de actividades extras que los ciudadanos vienen adoptando como segundo empleo. Los datos si bien confirman una mejora en la ocupación, también se expone que no son fruto totalmente de la generación de empleos formales y de calidad para la gente, sino que optan por ocupaciones de medio tiempo y emprendimientos personales.