Estos son los empleos con mayor demanda en Paraguay, según experto

El especialista en empleo Enrique López Arce analizó el panorama actual y reportó que, aunque hay más gente con seguro social y jubilación en vista, la calidad del salario y los prejuicios a la hora de contratar siguen siendo las piedras en el zapato del desarrollo.

Según los datos analizados por López Arce, entre 2022 y 2026 el número de asalariados privados saltó de un millón a 1.370.000 personas. Este aumento de casi 300.000 trabajadores con protección legal es un dato positivo. Reportó además que el empleo público viene disminuyendo.

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Lamentó que, de los más de 3,3 millones de paraguayos que forman la fuerza de trabajo, solo 300.000 ganan más de tres salarios mínimos (unos 10 millones de guaraníes).

“Nuestro desafío es mejorar el nivel del salario y centrar el debate en la desindexación, para que cuando suba el mínimo no se disparen automáticamente los precios de la canasta y las cuotas”, explicó.

La “mina de oro”, Ingeniería en Electricidad

Para los que se preguntan qué estudiar para asegurar el futuro, López Arce reveló datos sobreb una investigación reciente. Ingeniería en Electricidad es la carrera con mayor empleabilidad y mejores salarios en los 10 mayores aportantes del país.

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Detalló que las grandes industrias y bancos contrataron a 40 ingenieros electricistas en los últimos tres años, pero el país apenas gradúa a 20 por año.

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“Uno de cada dos graduados tiene el empleo asegurado en una empresa grande con los mejores salarios del Paraguay”, afirmó.

Además, instó a romper el paradigma de que solo el trabajo de oficina es digno. “El plomero, el mecánico o el técnico de aire tienen plata en la billetera y pagan sus cuentas, mientras el administrativo de corbata muchas veces no llega a fin de mes por seguir un preconcepto”, sentenció.

Derribar el muro de la edad y la discriminación femenina

López Arce criticó los procesos de selección “al ojimetro” en las microempresas. Lamentó que todavía se descarte a personas de más de 50 años por el mito de que no dominan la tecnología, cuando la experiencia es un valor fundamental.

Asimismo, denunció la discriminación que sufren las mujeres jóvenes. “En las entrevistas les preguntan si tienen novio o hijos pequeños para saber si van a faltar, algo que es completamente ilegal”, recordó.

Relató incluso casos dolorosos de madres que deben ocultar su maternidad para no ser rechazadas, una realidad que exige mayor conciencia y profesionalismo en los departamentos de Recursos Humanos.

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A los jóvenes que terminan el colegio cada año, López Arce les dejó un consejo. “Tu primer empleo no va a ser el de tus sueños. Es parte de un proceso. A veces hay que hacer lo que uno no ama para financiar la pasión de la vida”.