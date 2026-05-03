Ingreso público alcanza G. 5.082.800 y supera al sector privado en 2026

El empleo público se posiciona como el segmento con mayores ingresos. En 2026, el promedio alcanza G. 5.082.800, frente a G. 3.672.200 en 2017. Este nivel supera ampliamente al empleo privado, cuyo ingreso promedio se ubica en G. 3.352.100, desde G. 2.331.700 casi una década atrás. La diferencia entre ambos sectores llega a G. 1.730.700 en 2026, una brecha significativa que refuerza el atractivo relativo del empleo público, percibiendo 51,6% más que el privado.

El análisis por género también evidencia disparidades. En el empleo público, los hombres registran un ingreso promedio de G. 5.226.700 en 2026, mientras que las mujeres alcanzan G. 4.956.400. En el sector privado, los hombres perciben G. 3.413.100 y las mujeres G. 3.210.100. Aunque la brecha de género persiste, el diferencial es menor que la distancia observada entre categorías ocupacionales. Esto sugiere que el tipo de empleo incide más en el nivel de ingresos que el factor de género, al menos en términos relativos.

Los trabajadores independientes también presentan un crecimiento importante, con un ingreso promedio que pasa de G. 2.040.100 en 2017 a G. 3.388.800 en 2026, nivel que se aproxima al del sector privado, lo que refleja una mejora en las condiciones de este segmento, aunque con mayor volatilidad y menor previsibilidad en comparación con el empleo asalariado. En términos de estructura, los independientes se consolidan como un grupo intermedio entre el empleo formal privado y el trabajo doméstico.

El segmento de trabajadores domésticos continúa en la base de la escala de ingresos. Este año, el promedio alcanza G. 1.831.500, frente a G. 1.275.900 en 2017. Aunque se observa un incremento, la distancia respecto a otras categorías se amplía en términos absolutos. En comparación con el empleo público, la brecha supera los G. 3.200.000, lo que pone en evidencia una segmentación profunda en el mercado laboral. Es de mencionar que el comportamiento responde a factores estructurales, como la informalidad, la baja productividad y la limitada cobertura de derechos laborales en este segmento.

Conforme con los datos del INE, se observa un mercado laboral con crecimiento en ingresos, aunque con diferencias persistentes entre categorías.

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El empleo público lidera en términos de remuneración, seguido por el sector privado y los trabajadores independientes, mientras que el trabajo doméstico mantiene niveles considerablemente más bajos. Esta estructura refleja un patrón donde el acceso a ciertos tipos de empleo define en gran medida el nivel de ingreso, más allá de otros factores individuales.

*Este material fue elaborado por la Consultora MF Economía e Inversiones