Contraloría fiscaliza 5G de Nubicom mientras su CEO ya presenta su plan afuera

La Contraloría General de la República (CGR) informó ayer que sigue avanzando con la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dirigida por Juan Carlos Duarte, tras la cuestionada adjudicación de la licencia 5G a la firma salteña Nubicom Paraguay S.A.

El trabajo se inició el pasado 24 de febrero, luego de que un análisis documental del ente de control revelara que la reguladora otorgó la licencia sin tener certeza de que la empresa cumplía con los requisitos del pliego. Coincidentemente, la filial de Nubicom en Paraguay se encuentra bajo la lupa pública por su nexo con el Grupo Vázquez, conglomerado vinculado al entorno del presidente Santiago Peña.

“La fiscalización está en proceso en este momento. Ya emitimos un informe previo que, justamente, recomendaba profundizar esta investigación”, explicó ayer Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría.

Al ser consultada sobre la fecha estimada de culminación, señaló que dependerá de la provisión oportuna de documentos y de si la CGR requiere nuevas diligencias.

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CEO de Nubicom, ex fundador de ueno, se posiciona en el exterior

Mientras sigue la fiscalización de la CGR, el CEO de Nubicom, Osmar Coronel —fundador y exdirectivo de ueno Bank—, ya se presentó como nuevo jefe ejecutivo de la empresa en un evento internacional y expuso su plan para Paraguay.

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De acuerdo con los datos, su participación tuvo lugar el pasado 6 de abril en España, durante un panel sobre despliegue de redes organizado por la multinacional japonesa Rakuten Symphony, en el marco del Congreso Mundial de Móviles (MWC, por sus siglas en inglés).

Esto ocurre mientras, en nuestro país, la empresa mantiene silencio tras las observaciones de la CGR sobre irregularidades en el proceso licitatorio del espectro 5G y sobre los avances de su implementación en el mercado local.

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Uso de infraestructura de terceros

Durante el foro, Coronel expuso la estrategia comercial de la firma y reconoció las limitaciones del mercado local. Asimismo, pronosticó que Nubicom será el “único operador” con redes independientes de quinta generación (5G SA) en el país, con servicios de baja latencia orientados a la automatización industrial y la conectividad en escuelas y hospitales.

Para ello, explicó que el despliegue se basará en el modelo Open RAN, una arquitectura de red de acceso radioeléctrico abierta que permite utilizar infraestructura y equipos de terceros ya presentes en el mercado.

Al apoyarse en redes existentes en lugar de construir infraestructura propia desde cero, la firma busca reducir significativamente sus gastos de capital iniciales. El modelo apunta a posicionar el 5G no como un servicio tradicional, sino como una plataforma de software que facilite el acceso a seguros, servicios bancarios y comercio minorista.

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Observaciones iniciales de la Contraloría

El informe del análisis documental de la CGR, que se dio a conocer en febrero último, reveló que Nubicom presentó sus estatutos y balances el 22 de agosto de 2025, es decir, dos semanas después del plazo establecido, que vencía el 8 de agosto. Según el organismo, esta omisión debió implicar el rechazo inmediato de la propuesta, conforme al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

Asimismo, la investigación señala que el pliego exigía acreditar al menos 100.000 abonados activos. Sin embargo, Conatel validó este requisito basándose únicamente en una declaración jurada del representante de Nubicom, Emanuel Salinas, y un enlace web genérico, omitiendo incluso informes técnicos internacionales como los de la firma Ookla LLC.

“La Conatel informó que no le fue posible comprobar que Nubicom SRL contaba con al menos 100.000 abonados en Argentina. No obstante, la licencia fue adjudicada sin que se haya constatado la experiencia en el sector”, señala el informe.

La auditoría calificó la respuesta de Conatel como “inconcluyente” y sostuvo que debió aplicarse un “control preventivo riguroso”, considerando que la red 5G constituye un activo estratégico del Estado. En ese sentido, la CGR advirtió que la falta de control debilita la seguridad jurídica del proceso.

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Además, cuestionó la interpretación de la capacidad financiera, ya que Conatel aceptó la oferta pese a que Nubicom cerró el ejercicio 2024 con un patrimonio neto de US$ 7.929.404, inferior a los US$ 10 millones anuales exigidos.

“Conatel otorgó la licencia interpretando que la capacidad económica abarcaba la facturación de los últimos tres años y no la facturación anual, lo que podría resultar favorable a la empresa adjudicada”, indica la Observación Nº 3 del informe.

Nubicom Paraguay, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es dirigida por itti Saeca, exsocia del presidente Santiago Peña.