Economía
05 de mayo de 2026 a la - 09:58

Feria de la carne en la Costanera: precios y horarios para mañana

Dos mujeres en camisetas oscuras y gorras verdes sostienen puertas de refrigeradores llenos de carne en una feria.
La feria comenzará mañana a las 7:30.Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Productores de todo el país venderán sus productos cárnicos directamente al público, a precios de oferta, mañana en la Costanera de Asunción.

Por ABC Color

En paralelo a una nueva edición de las tradicionales Ferias de Agricultura Familiar que el Ministerio de Agricultura y Ganadería organiza de forma mensual, mañana miércoles se llevará a cabo en la avenida Costanera de Asunción una feria de venta de carne denominada ‘Carnicería Che Sýpe Guarã’.

Al igual que las Ferias de Agricultura Familiar, esta ‘feria de la carne’ permitirá que labriegos del interior del país comercialicen sus productos de forma directa al consumidor asunceno a “precios diferenciados”, según comentó hoy a ABC Cardinal Ernesto Sotelo, director de Comercialización del Ministerio de Agricultura.

La feria comenzará mañana a las 7:30 y continuará hasta que los productores se queden sin existencias.

Carne a precios convenientes

Feria carne Costanera Asunción

“La cantidad que puede comprar (cada cliente) va a ser ilimitada” dijo Sotelo. “Va a haber carne de cerdo, de oveja, lechón, gallina casera, queso, directo de la finca del productor”.

Entre los productos anunciados hay cortes con hueso como costilla en tira de primera a 36.000 guaraníes por kilogramo o cortes sin hueso como rabadilla y carnaza negra a 52.000 guaraníes el kilo.