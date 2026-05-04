Anuncian venta especial de carne vacuna durante feria: conozca cuáles serán los precios

La venta especial de carne vacuna se denomina “Carnicería Che Sýpe Guarã” y tendrá lugar durante la Feria de la Agricultura Familiar prevista para este miércoles 6 de mayo en la Costanera de Asunción.

“La iniciativa representa un compromiso compartido para asegurar que las familias que asisten habitualmente a las ferias de la Costanera accedan a carne de primera calidad y garantizar productos esenciales para homenajear a la reina de la casa en su día”, señala el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través de un comunicado.

Lista de precios por kilo

Cortes

Bola de lomo: G. 50.000

Carnaza negra: G. 52.000

Rabadilla: G. 52.000

Sambarí trasero: G. 40.000

Colita cuadril: G. 58.000

Peceto congelado: G. 43.000

Tapa cuadril: G. 69.000

Carnaza de segunda: G. 35.000

Paleta: G. 47.000

Bife ancho: G. 55.000

Cortes con hueso

Costilla de primera en tira: G. 36.000

Costilla de segunda en tira: G. 30.000

Falda: G. 28.000

Puchero: G. 14.000

El MAG informa que la atención al público se iniciará a las 07:30 y se extenderá hasta agotar el stock disponible, que en esta ocasión es de seis mil kilos, y aclara que no habrá límites para la compra. La primera vez que la feria incorporó cortes de carne vacuna muchas personas comenzaron a formar fila en horas de la madrugada con el fin de asegurar sus cortes.

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“Responsabilidad social”

El ente estatal afirma que la oferta de carne vacuna durante la feria es posible gracias a la alianza con el Frigorífico MM y la Carnicería Don Miguel y señala que se trata de una acción de responsabilidad social que tiene como objetivo principal “facilitar el acceso a proteína roja con precios diferenciados y más competitivos en comparación con el mercado minorista convencional”.

Cabe señalar que días atrás el ministro Carlos Giménez se posicionó contra los dichos de supermercadistas que hablaban de un desabastecimiento debido a una supuesta caída de la faena, situación que disparó los precios.

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El secretario de Estado desmintió la escasez y señaló que los productores estaban reteniendo el producto como consecuencia de la depreciación del dólar. En esa misma línea, señaló que la oferta de carne vacuna durante las ferias del MAG estaba generando molestia en las empresas del sector.