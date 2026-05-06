Gobierno autoriza importación excepcional de este tipo de cemento

Mediante el Decreto N° 5972/2026, el presidente de la República, Santiago Peña, autorizó de manera excepcional y transitoria, la importación de cemento de Alta Resistencia Inicial (ARI) para su uso exclusivo en proyectos especiales que requieran características técnicas no contempladas en la normativa vigente.

La medida fue dispuesta a pedido del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que argumentó la necesidad de permitir el uso de este tipo de cemento en obras que demandan mayores niveles de resistencia y durabilidad, especialmente en entornos de alta agresividad química.

Según el documento, actualmente la normativa paraguaya —actualizada por el Decreto N° 5507/2026— no contempla este tipo específico de cemento, ya que aún no se cuenta con una regulación técnica nacional para el ARI.

No obstante, el MIC señaló que existen proyectos concretos que requieren este material para cumplir con exigencias técnicas particulares.

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Importación para proyectos de cría intensiva de cerdos

Entre los casos mencionados figura un emprendimiento de cría intensiva de cerdos, cuyas condiciones de operación implican un alto nivel de agresividad química, lo que obliga al uso de materiales más resistentes que los disponibles en el mercado local bajo la normativa vigente.

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El decreto establece que la importación estará estrictamente limitada a proyectos debidamente justificados y no habilita la comercialización del producto en el mercado. Incluso, los remanentes no utilizados deberán ser dispuestos conforme a las normas ambientales y bajo control estatal.

Además, se dispone que la importación deberá realizarse a través de fabricantes nacionales de cemento y clinker, aunque la responsabilidad técnica sobre el uso del producto recaerá exclusivamente en el titular del proyecto.

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El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) deberá controlar la calidad, el seguimiento de los lotes importados y la verificación de su uso en obra, mientras que el MIC reglamentará los requisitos, volúmenes, plazos y condiciones para otorgar las licencias de importación.

Asimismo, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) podrá autorizar los despachos de importación bajo este régimen excepcional, incluso sin exigir el certificado de cumplimiento de la norma técnica vigente.

El Gobierno aclaró que la medida no implica una modificación del régimen general ni la creación de una nueva categoría normativa, sino que responde a una situación puntual mientras se desarrollan las regulaciones específicas para este tipo de cemento.