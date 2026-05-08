Avanza encuesta de presupuesto familiar para actualizar el IPC

El Banco Central del Paraguay y el Instituto Nacional de Estadística (INE) avanzan con la realización de la Encuesta de Presupuesto Familiar a fin de actualizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sobre el cual se calcula la inflación. Este índice se actualiza cada 10 años y está justamente en el debate público, en medio de las discusiones por el reajuste del Salario Mínimo Legal (SML) que se base en dicho indicador.

El operativo de campo es realizado por el INE y se extenderá durante 12 meses consecutivos, desde octubre de 2025 a setiembre de 2026.

Según indicaron desde el INE, la encuesta cubre unas 3.060 viviendas de Asunción y 11 distritos del departamento Central urbano: San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Capiatá, Limpio, Ñemby, Mariano Roque Alonso, Villa Elisa, Itauguá y Areguá.

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¿Qué información recogen?

Los datos que están recogiendo los encuestadores está relacionado a los hábitos de consumo de los hogares: Se les consultará en que rubros destinan sus recursos (en qué gastas específicamente), cómo varían sus gastos según el nivel de sus ingresos y que productos o servicios son los más relevantes

El equipo de encuestadores deberá estar debidamente identificado:

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Credencial: Deberá contar con credencial oficial que contará con un código QR para verificar los datos

Vestimenta: chaleco gris oscuro con logo del INE

Movilidad: El equipo se movilizará en un vehículo de la institución con logo del INE

Documentación: Se entregará a cada hogar seleccionado para la encuesta una carta de presentación con la información oficial de la encuesta.

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¿A qué efectos se realiza la Encuesta de Presupuestos Familiares?

Con cada resultado de la inflación, consumidores manifiestan dudas sobre los datos expresados y con esta actualización se apunta justamente a mayor confiabilidad y efectividad de los datos.

En abril ultimo la variación del IPC fue del 0,8% y del 2,3% interanual, y es nuevamente objeto de cuestionamientos en medio del debate por el reajuste del salario mínimo que se base en dicho indicador.

La canasta del IPC contiene más de 465 productos de distintos rubros, por lo que la inflación general no expresa precisamente lo que una familia promedio gasta en el mes, pero si el comportamiento general de los precios para fines de la política monetaria.

Con la base actual del IPC, los alimentos tienen un peso del 26,9%, siendo el componente de gasto más importante, le sigue transporte con un peso del 14,8%, alojamiento y vivienda 10%.

Tras la encuesta que va realizar el INE se contará con datos que ayudarán no solo a actualizar el IPC actual, sino que también podrían servir para construir una canasta de familias con ingresos de hasta 2 salarios mínimos, según precisaron.