Este es el avance de la primera ruta de hormigón del país tras el fiasco del plan anterior

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó sobre el avance de las obras de rehabilitación de la ruta PY05, en el tramo Pozo Colorado–Concepción, considerada la primera ruta de evergadura hormigón del país.

De acuerdo con datos proporcionados a ABC, a un año del inicio de los trabajos, el Lote A presenta un avance acumulado del 20% al cierre de abril de 2026, mientras que el Lote B registra un 12% de ejecución en el mismo periodo.

Para esta obra fueron adjudicados dos grupos de empresas. El Lote A está a cargo del Consorcio Avanza Chaco (Tecnoedil S.A. Constructora, Ocho S.A. y Construpar S.A.), representado por Paul Sarubbi, Juan Carlos Pettengill y Guillermo Mas, por un monto de G. 327.332 millones. En tanto, el Lote B fue adjudicado a Ecomipa S.A., representada por Edgardo Wasmosy, por G. 283.863 millones.

En total, ambos lotes suman una inversión de G. 611.195 millones, equivalente a cerca de US$ 100 millones al cambio actual.

Lea más: Ruta Pozo Colorado-Concepción: tras fiasco de plan anterior, inician los trabajos para la primera ruta de hormigón

Ministra visitó la zona de obras

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, recorrió esta semana la zona de obras y destacó la incorporación de tecnología innovadora, el uso de mano de obra nacional y materiales producidos en el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos viendo los avances de la primera ruta de hormigón del Paraguay, construida con empresas nacionales, industria nacional y materiales producidos en el país. Es un cambio tecnológico importantísimo, un antes y un después para la vialidad paraguaya”, afirmó.

Centurión también resaltó la inversión del sector privado y la instalación de la planta hormigonera “más grande del país”, en aparente referencia a Cecon, del grupo Cartes. “Son empresas que apuestan a la tecnología y a la materia prima nacional, que es el cemento”, añadió.

Lea más: MOPC inició las obras de la primera ruta de 90 km construida con hormigón: ¿Hay cemento suficiente?

El proyecto anterior que fracasó

La actual obra avanza tras el fracaso de un plan anterior que buscaba la reconstrucción de 146,42 kilómetros de la misma ruta, adjudicado en tres lotes por un total de G. 541.128 millones. Sin embargo, solo uno de los tramos —de aproximadamente 50 km— fue concluido.

Los lotes 2 y 3 no fueron finalizados y actualmente se encuentran en mal estado. La administración de Centurión rescindió ambos contratos, aunque sus adjudicatarios recurrieron al Tribunal de Cuentas.

El lote 3 había sido adjudicado al Consorcio Nuevo Chaco, integrado por B&B S.A. y Eurofinsa S.A. (España), representado por Enrique Antonio Barrail Ferrer y Carlos Alberto Peralta Portillo, que abandonó las obras sin concluir los trabajos. El contrato original era por G. 168.117 millones, pero se le aprobó un aumento de G. 13.052 millones. El tramo abarca desde el km 372,2 hasta el km 416,2 (rotonda de Concepción).

Por su parte, el lote 2 estuvo a cargo de la Constructora Sanches Tripoloni Ltda. (Brasil), representada por Jefferson Carlos de Castro Ferreira. Este tramo se extiende desde el km 318,9 hasta el km 372,2. El contrato fue adjudicado por G. 192.673 millones, con una ampliación de G. 38.350 millones (19,9%).

Lea más: MOPC firmó contrato para ruta a Concepción: La primera de hormigón, tras fracaso de plan anterior

El único tramo finalizado corresponde al lote 1, adjudicado al Consorcio Rutas del Norte, integrado por Rovella Carranza (Argentina) y Concret Mix, representado por Rubén Bogarín, por G. 180.337 millones. Este sector comprende desde el km 269,8 (intersección con la ruta PY09, en Pozo Colorado) hasta el km 318,9, y fue inaugurado en diciembre de 2022, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. En este caso también se aprobó un aumento de G. 7.841 millones.

Las nuevas obras en ejecución cuentan con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata).