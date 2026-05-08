MEF desembolsó esta semana US$ 144 millones a proveedores y acreedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que, hasta la fecha, los desembolsos para el pago a proveedores realizados esta semana ascienden a G. 891.997 millones (US$ 144 millones al cambio actual), por compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR).

Por un lado, ayer se abonaron 128.879 millones (US$ 20,8 millones) abonados los mismos corresponden a financiamientos con Fuente 10 “Recursos del Tesoro”, Fuente 20 “Recursos del Crédito Público” y Fuente 30 “Recursos Institucionales”.

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Pagos según fuente de finaciamiento

Este jueves se procesó el pago de las STR ingresadas a la DGTP desde el martes 5 y el miércoles 6 de mayo, por la suma de G. 502 millones en Fuente 10, que corresponde al concepto de caja chica y gratuidad en la Educación Superior; por unos G. 73.149 millones en Fuente 20, en concepto de pago a proveedores y acreedores del Estado; y por G. 55.228 millones en Fuente 30, en concepto de Caja Chica, pago a proveedores y acreedores del Estado.

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el sitio denominado Servicios en Línea.

Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.