MEF recibe plan de factibilidad para generar energía nuclear y eléctrica en Paraguay

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó sobre la reunión que mantuvo el titular de la cartera, Óscar Lovera, con el secretario ejecutivo de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), Jorge Molina.

Según el reporte del MEF, el titular de la ARRN expuso al ministro Lovera los avances de los estudios técnicos impulsados juntamente con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y otras instituciones del sector energético, así como las perspectivas de inversión requeridas para avanzar en el proyecto en los próximos años.

Explicó que la iniciativa entregada al titular del MEF busca anticiparse a la futura demanda energética del país mediante nuevas fuentes de generación, y resaltó la necesidad de continuar avanzando en el análisis técnico, financiero e industrial del proyecto. Sin embargo, desde el MEF no enviaron copias de los documentos o de la presentación de Molina.

La cartera se limitó a informar de las declaraciones de Molina, acerca de que uno de los principales puntos conversados fue la conformación de un equipo técnico interinstitucional que permita analizar integralmente el plan de inversión y acompañar futuras negociaciones vinculadas a la iniciativa.

“El proyecto involucra aspectos técnicos, económicos, industriales y de formación de capital humano especializado, por lo que se requiere un trabajo coordinado entre distintas instituciones”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Energía atómica: ¿cuándo podría tener Paraguay un reactor nuclear?

Asimismo, recordó que el proyecto forma parte del compromiso asumido por el Gobierno tras la visita del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), realizada en diciembre de 2024, cuando Paraguay acordó avanzar en estudios de factibilidad para la eventual instalación de reactores nucleares destinados a la generación de energía.

“La idea es seguir avanzando y ver las posibilidades, cuánto cuesta realmente, cómo se va a financiar y cuáles son las etapas necesarias para concretar este tipo de proyectos”, expresó finalmente el representante de la ARRN.

Según reportó el MEF, de la reunión participaron también las viceministras Teodora Recalde, de Administración Financiera, y Andrea Picaso, de Capital Humano y Gestión Organizacional.