Nueva baja en cotización del dólar en el cierre de la semana

El valor del dólar sigue en descenso frente a la moneda local, y nuevamente este viernes cedió unos puntos en comparación a la posición anterior del jueves último.

La divisa cotizó en el cambio efectivo en G. 6.180 en comparación a G. 6.200 que cerró en la jornada del jueves último. En tanto que el cambio interbancario o mayorista también cayó en el cierre de la semana a G. 6.159.

Cabe señalar que la semana pasada, la divisa estadounidense alcanzó su menor valor en más de 7 años al cotizar en G. 6.000 en el cambio efectivo y G. 5.977 en el interbancario, valores que no se registraban desde diciembre del 2018.

La divisa estadounidense acumula una baja del 7% en lo que va del 2026 y, si se mira el último año, la caída llega al 23%, casi G. 2.000 menos por cada dólar en el último año, considerando que en el mismo mes del año pasado, la divisa rondaba en G. 8.000.

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Tendencia a la baja persistirá

La tendencia, según agentes del sector financiero, responde a una combinación de factores tanto internos como externos. En este escenario, desde varios sectores piden que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervenga el mercado de cambios para cortas picos en la cotización que puedan impactar en la actividad económica.

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La baja del dólar está teniendo impacto en varios frentes como el PGN 2026 que fue previsto con un tipo de cambio mucho mayor al que está vigente, también impactó en un menor volumen de las recaudaciones aduaneras y se espera que esta baja de casi 23% también se traslade a los precios de los productos que finalmente llegan a los consumidores.