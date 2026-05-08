Conocé las zonas del país donde el frío se sentirá más este sábado

De acuerdo a los datos compartidos por la Dirección de Meteorología, hoy en Asunción se registró una temperatura de 14º C antes del amanecer y se anunció máximas de 19º C en la capital, así como temperaturas similares en varios puntos del país.

Esto coincide con el ingreso de un frente frío que anunciaron desde la institución, lo que haría que el sábado y el domingo las máximas no superarían 16º C, mientras que las mínimas serían de 11º C mañana y 7º C el domingo, mientras que otros puntos del país podrían registrar mínimas de hasta 5º C durante el fin de semana.

Las zonas que sentirán con mayor intensidad el descenso de la temperatura durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se concentran principalmente en el sur de la región Oriental. La ciudad de Pilar encabeza la lista con una mínima prevista de 8° C, le siguen Encarnación y San Juan Bautista, donde el termómetro bajará hasta los 9° C.

Otras localidades que también experimentarán marcas térmicas bajas son Villarrica, Caazapá, Paraguarí y Pedro Juan Caballero, con mínimas de 10° C. En la capital, Asunción, así como en Caacupé y Coronel Oviedo, se espera que la temperatura mínima ronde los 11° C.

Lea más: Alerta de tormentas: estos son los cuatro departamentos afectados para esta mañana

¿Cómo estará el frío el fin de semana?

En cuanto a las condiciones atmosféricas, el reporte indica que predominarán los vientos del sur en todo el país, mientras que en el centro y sur se espera un cielo nublado a parcialmente nublado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En zonas del norte y este, como Concepción, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá en la región oriental y en Fuerte Olimpo de la región occidental, se prevé un día fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, luego mejorando.

En San Pedro, Ciudad del Este de la región oriental y Pozo Colorado de la región occidental se pronóstica un día fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas, luego mejorando.

En Coronel Oviedo de la región oriental y Mariscal José Félix Estigarribia de la región occidental se prevé un día fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur.

Lea más: Tormenta del jueves dejó árboles caídos en Asunción

En Caacupé, Villarrica, Paraguarí y Asunción se espera un día frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur. Por último, en Caazapá, Encarnación, San Juan Bautista y Pilar el día estará frío a fresco, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur.

Pronóstico para el domingo

La tendencia para el domingo es que la sensación de frío se intensificará, ya que los pronósticos extendidos sugieren que las temperaturas mínimas serán aún más extremas.

En Villarrica, por ejemplo, se prevé que el termómetro caiga hasta los 5° C, mientras que en Asunción y otras ciudades del interior la mínima se situaría en los 7° C.