El dólar vuelve a ceder frente a la moneda local y persisten riesgos

La cotización de la divisa estadounidense sigue en descenso frente a la moneda local y en el mercado de cambios de este jueves cayó 100 puntos nuevamente, tras leves repuntes que se dieron en el inicio de la semana.

De esta manera, el tipo de cambio efectivo en las principales casas de cambio cerró este jueves en G. 6.200 en comparación a G. 6.300 que cerró en la jornada del miércoles último. En tanto que el cambio interbancario o mayorista también cayó este jueves y cerró en G. 6.180.

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Cabe señalar que la semana pasada, la divisa estadounidense alcanzó su menor valor en más de 7 años al cotizar en G. 6.000 en el cambio efectivo y G. 5.977 en el interbancario, valores que no se registraban desde diciembre del 2018.

La divisa estadounidense acumula una baja del 7% en lo que va del 2026 y, si se mira el último año, la caída llega al 23%, casi G. 2.000 menos por cada dólar en el último año, considerando que en el mismo mes del año pasado, la divisa rondaba en G. 8.000.

La tendencia, según agentes del sector financiero, responde a una combinación de factores tanto internos como externos. En este escenario, desde varios sectores piden que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervenga el mercado de cambios para cortas picos en la cotización que puedan impactar en la actividad económica.

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¿Porqué la baja no llega al consumidor?

La baja del dólar está teniendo impacto en varios frentes como el PGN 2026 que fue previsto con un tipo de cambio mucho mayor al que está vigente, también impactó en un menor volumen de las recaudaciones aduaneras y se espera que esta baja de casi 23% también se traslade a los precios de los productos que finalmente llegan a los consumidores.

En medio de esta encrucijada del efecto traslado a precios de la baja del dólar, se ha generado una tensión entre importadores y supermercadistas.

Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) precisaron que dos cámaras de importadores enviaron notas a sus asociados pidiendo establecer en un máximo de 10 por ciento los descuentos para ciertos productos. En contraste, el dólar estadounidense ha bajado ya un 23 por ciento en las últimas semanas.

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Si es verdad lo afirmado por Capasu, podría tratarse de una violación del artículo 107 de la Constitución Nacional, que prohíbe explícitamente la creación de monopolios y el alza o baja artificial de precios que traben la libre competencia.