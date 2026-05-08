Tras habilitación de Taiwán a la carne aviar paraguaya, el desafío es bajar arancel del 24%

Este viernes, tras la misión oficial que realiza el presidente Santiago Peña a Taiwán, se anunció la habilitación de los productos avícolas paraguayos para ingresar a dicho destino, tras un proceso que duró casi dos años. En octubre de 2024, autoridades taiwanesas iniciaron las primeras auditorías en nuestro país.

Si bien los referentes del sector consideran la apertura como un avance clave para las exportaciones, las autoridades nacionales apuntan ahora a negociar una rebaja arancelaria, tal como ocurrió con la carne bovina y porcina paraguaya.

Actualmente, la proteína aviar ingresará al mercado taiwanés con un arancel del 24%, según explicó a ABC el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, mientras que las carnes porcina y la vacuna ya cuentan con arancel cero.

“Nuevo hito de consolidación”

En cuanto a otras proteínas, Taiwán fue hasta abril el cuarto mayor destino de la carne bovina paraguaya y el principal mercado para la carne porcina nacional, según datos del Senacsa.

Desde el ente sanitario señalaron que el visto bueno para las exportaciones de productos cárnicos de la especie aviar es resultado de años de trabajo conjunto entre ambas naciones y representa un nuevo hito en la consolidación del mercado taiwanés para las carnes paraguayas.

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Tercer pilar para las proteínas paraguayas

“Nuestros productos, reconocidos por su calidad y competitividad, continúan ganando la preferencia del consumidor taiwanés. Este logro refleja no solo confianza mutua, sino también la creciente complementariedad de nuestras economías”, sostiene Senacsa.

De acuerdo con lo explicado, Taiwán constituye, a su vez, un puente para que Paraguay llegue al consumidor de otros países asiáticos de alto poder adquisitivo.

Entre tanto, desde el sector aviar estiman que la carne de pollo paraguaya puede convertirse en el tercer pilar de las exportaciones cárnicas a Taiwán, después de la bovina y porcina, gracias a su competitividad en precios y calidad.

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Conquistar el sudeste asíatico

Taiwán importa anualmente más de 250.000 toneladas de carne de pollo, por un valor superior a US$ 340 millones. Sin embargo, debido al impacto de la gripe aviar, actualmente solo permite la importación de productos cárnicos desde ciertos estados de Estados Unidos.

En tanto, a nivel local, entre enero y diciembre del año pasado, el sector avícola paraguayo exportó 4.423.219 kilos de carne -sin incluir menudencias ni despojos- por un valor de US$ 7.116.305. Estas cifras representan una caída del 31% en volumen y del 36% en divisas respecto a 2024.

Pese a ello, el rubro logró abrir nuevos mercados, como Filipinas y Singapur, mientras Paraguay continúa apuntando a expandirse en el sudeste asiático, objetivo al que apunta el Gobierno nacional, según informaron.