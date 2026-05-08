Taiwán abrirá su mercado a la carne aviar de Paraguay

En el marco de la visita a Taiwán del presidente paraguayo Santiago Peña, el mandatario taiwanés William Lai anunció este viernes, luego de una reunión con su homólogo sudamericano, que se habilitará la importación a la isla de carne aviar de origen paraguayo.

En su anuncio, Lai indicó que la decisión tiene como objetivo “más opciones de productos cárnicos de calidad” al pueblo taiwanés y señaló que Paraguay ya es el segundo mayor proveedor de carne vacuna de la isla.

Al mismo tiempo, Taiwán fue el tercer mayor destino de exportación de carne paraguaya en 2025 y es actualmente el mayor destino de la carne de cerdo que exporta Paraguay, indicó el presidente taiwanés, citado por la agencia EFE.

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El presidente Peña, por su parte, celebró el comercio bilateral entre Paraguay y Taiwán como un “eje fundamental” de la cooperación entre el país sudamericano y la isla asiática, y agradeció la apertura de un “mercado de altos estándares” como el taiwanés a la carne aviar paraguaya.

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Según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el año pasado Paraguay exportó a Taiwán carne bovina por un valor de más de 288 millones de dólares.

La visita de Peña a Taiwán

Luego de una fugaz y hermética visita a Los Ángeles, California (Estados Unidos), el presidente Peña llegó ayer jueves a Taiwán, el destino internacional número 66 al que el mandatario ha viajado desde que asumió la Presidencia de la República en agosto de 2023.

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En su primer día en la isla, el presidente paraguayo se reunió con el canciller taiwanés Lin Chia-lung y el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu. Además, se reunió con estudiantes paraguayos becados en Taiwán.

En el marco de la visita presidencial, hoy se firmaron un tratado de asistencia judicial en materia penal en el marco de la lucha contra el crimen trasnacional, un memorándum de entendimiento sobre cooperación en ciberseguridad y un acuerdo relacionado al desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, según anunció la Oficina Presidencial de Taiwán.

China urgió a Paraguay romper relaciones con la isla

Paraguay es el único país de Sudamérica y una de solo una docena de naciones en todo el mundo que mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán, isla autogobernada que es reclamada como parte de su territorio por China, que la considera una provincia rebelde.

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Durante su reunión de hoy con el presidente taiwanés Lai, Peña reiteró el compromiso de su Gobierno de “seguir apoyando a Taiwán en una alianza estratégica basada en valores compartidos”, luego de que el Ministerio de Exteriores de China hiciera un nuevo llamado a que Paraguay rompa relaciones diplomáticas con la isla.

Luego de su visita a Taiwán, el presidente Peña viajará el domingo a Manila, Filipinas, donde permanecería hasta el próximo martes.