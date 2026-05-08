Tras retraso de 40 días y pago de G. 7,4 millones, ANDE promete conectar energía en Itapuamí este lunes

Una cliente de Itapuamí, Luque, denunció que, tras un mes de haber cancelado la totalidad de una factura por extensión de línea y conexión de medidor trifásico, sigue sin contar con el servicio básico en su propiedad.

La denunciante relató que la desinformación es constante. “Me dicen que no saben cuándo irán o que irán y nunca van. Sin la extensión de línea primeramente no podremos estirar la electricidad para el medidor“, lamentó, explicando que incluso cuadrillas de la empresa estatal llegaron al sitio días atrás solo para colocar el medidor, pero tuvieron que retirarse porque no existe la red de baja tensión frente al inmueble.

El Ing. Hugo Rolón, gerente comercial de la ANDE, respondió a las consultas periodísticas sobre esta situación, señalando que se trata de un “caso complejo”. Según el funcionario, el proyecto original se gestionó en 2024 para cinco usuarios en lo que parece ser un nuevo loteamiento, lo que inicialmente arrojaba un costo de G. 14.000.000.

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“Como esos usuarios nuevos no se presentaron, se tuvo que modificar el proyecto para que la línea pueda llegar hasta su casa, se redujo la distancia y por eso baja el monto total”, explicó Rolón. Finalmente, la usuaria abonó G. 7.400.000 el pasado 30 de marzo, monto que cubre los materiales y la mano de obra para unos 100 metros de línea que la ANDE todavía no termina de instalar.

Técnicos fueron al sitio sin los postes

La usuaria calificó de “sorpresa” que en la noche del martes, tras la publicación de ABC, aparecieran técnicos de la ANDE pretendiendo instalar el medidor cuando la columna de extensión ni siquiera ha sido plantada. "No colocaron la columna para la extensión para trifásico. Solo llega hasta la calle principal de la cuadra“, reclamó. Además, denunció que ante la inacción estatal, ya fue víctima del robo de cables en el nicho.

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Ante esta situación, la mujer confirmó que extremará medidas: "La otra semana iré por Boggiani personalmente con mi abogado“, sentenció, mientras hoy envió nuevamente a su electricista particular para reponer el cableado 4x10 sustraído, esperando que esta vez la estatal cumpla su parte.

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Promesa de conexión para el lunes

Desde la Gerencia Comercial de la institución aseguran que el retraso operativo es de apenas cinco días y lo justifican con las condiciones climáticas. "Lastimosamente hubo varios días de lluvia y eso imposibilitó que termine ya la semana pasada el trabajo“, afirmó Rolón, quien aseguró que el proceso de “estaqueo” y planificación ya concluyó.

El compromiso oficial es que los contratistas finalicen la extensión de la red entre el sábado y el domingo, para que el lunes 11 de mayo se realice finalmente la instalación del medidor y la bajada de energía a la propiedad.