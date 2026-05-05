ANDE: Usuaria pagó más de G. 7.400.000 por conexión de medidor, pero sigue a oscuras tras 36 días de espera

La desidia estatal y la falta de respuestas claras por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) golpean a una ciudadana que prefirió que no se de su nombre a conocer, de la Zona 1 de Itapuamí, Luque.

Según la documentación presentada a ABC, el pasado 30 de marzo de 2026, la usuaria realizó un pago de G. 7.462.567 (IVA incluido) en concepto de tasa de conexión y otros rubros para su vivienda. Sin embargo, a 36 días de haber cumplido con su parte del contrato, el medidor sigue sin ser colocado.

El proceso administrativo estuvo marcado por la inconsistencia desde el inicio. La proyectista encargada le brindó inicialmente un presupuesto de G. 14.000.000, que luego bajó a G. 2.000.000, para finalmente cerrarse en poco más de G. 7.000.000.

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A pesar de que la denunciante ya cuenta con el nicho reglamentario construido y el pago íntegro realizado, la respuesta de la ANDE es el silencio o la evasiva. “Me siento estafada con tanta plata y sin que me conecten. Ya vivimos en el lugar y necesitamos la electricidad”, lamentó la afectada, quien solicitó el resguardo de su identidad.

Burocracia y “peloteo” entre oficinas

La indignación de la usuaria se acrecentó este martes tras un nuevo intento fallido por obtener una solución. Tras aguardar 35 minutos en línea en el call center, logró contactar con el Ing. Hugo Silvero, jefe del Departamento de Proyectos de la ANDE. No obstante, la comunicación solo sirvió para confirmar la fragmentación interna de la estatal.

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Según relató la denunciante, Silvero le indicó que el proyecto ya fue aprobado, pero que el expediente fue derivado a la oficina de la ANDE sobre la avenida Boggiani. Allí, el jefe de suministros debe asignar un contratista para ejecutar la obra, una empresa tercerizada de la cual ni siquiera supieron darle el nombre. “Tiraron la pelota a Boggiani”, expresó la mujer, quien critica que nadie asume la responsabilidad de ejecutar una obra ya abonada.

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Vivienda lista, pero a oscuras

La zona donde se ubica la propiedad es un área poblada de Luque, lo que hace aún más inexplicable la demora en la extensión de la red. Las fotografías enviadas muestran que la infraestructura domiciliaria está terminada, pero los cables de la ANDE no llegan.

Mientras la ANDE se toma su tiempo para asignar contratistas, una familia debe lidiar con las precariedades de no tener energía eléctrica en pleno siglo XXI, habiendo ya abonado más de G. 7.000.000 por este servicio. Hasta el momento, ninguna cuadrilla se ha acercado al lugar y el expediente parece dormir el “sueño de los justos” en los escritorios de la sede Boggiani.