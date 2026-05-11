ANDE detecta millonaria conexión clandestina en planta asfáltica de Itapúa

Un equipo técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) desmanteló una importante conexión irregular en Media Tensión durante un operativo de verificación en la localidad de Kressburgo, distrito de Carlos Antonio López, en el departamento de Itapúa. La intervención reveló un esquema de fraude eléctrico que alimentaba una planta asfáltica.

De acuerdo con los datos oficiales, el establecimiento operaba mediante un transformador de 200 kVA, pero que carecía de cualquier tipo de equipo de medición de energía eléctrica. Esto permitía que el alto consumo requerido para la producción de asfalto no fuera registrado ni facturado por la empresa estatal.

El suministro intervenido está identificado en el sistema comercial de la ANDE bajo el NIS N.º 3268437, el cual figura a nombre de la empresa EDB Construcciones. Tras el hallazgo, los funcionarios procedieron al retiro total del servicio irregular y notificaron a los responsables para que inicien el proceso de regularización administrativa.

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Alto perjuicio patrimonial

El impacto económico para las arcas de la institución es significativo. Según las estimaciones técnicas, el perjuicio patrimonial asciende a G. 314.862.416. Ante la gravedad del hecho, la ANDE formalizó la denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie la investigación penal pertinente de los responsables de la firma.

“La institución ratifica su compromiso con la reducción de pérdidas eléctricas e insta a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos, a fin de resguardar la transparencia, la seguridad y la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional”, señaló en su publicación en redes sociales.

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La ANDE recordó que, tras la reciente modificación del marco legal, este tipo de hechos ya no se limitan a multas administrativas. Según la Ley N.º 7300/24, el robo de energía eléctrica está tipificado actualmente como un crimen.

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Esta normativa contempla penas severas de hasta diez años de privación de libertad, en el intento de frenar las millonarias pérdidas que sufre el sistema eléctrico debido a conexiones clandestinas, especialmente en sectores industriales y comerciales de alto consumo.

La estatal insta a la población a utilizar los canales oficiales para realizar denuncias de forma confidencial, ya sea a través de su página web, la aplicación “Mi ANDE” o vía WhatsApp al 0962 160 160, con el objetivo de combatir el fraude que afecta la calidad del servicio para el resto de los usuarios.