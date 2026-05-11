DNIT gestionó US$ 10,5 millones en deudas tributarias mediante régimen de facilidades de pago

El informe de la Gerencia General de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), refiere que desde la entrada en vigencia del régimen excepcional, la Administración Tributaria recibió 1.201 expedientes, de los cuales 787 fueron finiquitados, mientras que otros 414 se encuentran en trámite.

El boletín detalla además que entre los mecanismos utilizados por los contribuyentes para regularizar sus obligaciones, se registraron 1.041 facilidades de pago, así como pagos al contado y entregas iniciales, reflejando el importante nivel de adhesión al régimen de regularización.

Del total gestionado, G. 52.338 millones (US$ 8 millones) corresponden a facilidades de pago aprobadas, mientras que otros G. 6.457 millones (US$ 1 millón) fueron abonados en concepto de entrega inicial y G. 3.499 millones (US$ 0,5 millones) mediante pagos al contado.

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Asimismo, indica que el 53,19% de la deuda gestionada corresponde a deudas administrativas, equivalentes a más de G. 33.137 millones (US$ 5 millones), mientras que el 46,81% restante corresponde a deudas judiciales, por aproximadamente G. 29.157 millones (US$ 4,7 millones).

En cuanto al desglose por categoría de contribuyentes, señala que los pequeños contribuyentes concentraron el 69,68% del monto total regularizado, alcanzando más de G. 43.405 millones (US$ 7 millones), seguidos por los contribuyentes medianos, con el 20,36%, y los grandes contribuyentes, con el 9,96%.

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La DNIT indica además que entre las principales obligaciones tributarias regularizadas se destacan los conceptos vinculados al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en conjunto representan más del 46% del total gestionado. También sobresalen obligaciones relacionadas con el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE General), Impuesto a la Renta Personal (IRP) e Impuesto a la Renta Comercial, Industrial y de Servicios (Iracis).

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Finalmente el informe, de la Dirección tributaria, detalla que los resultados evidencian el interés de los contribuyentes en acogerse a los mecanismos excepcionales de regularización previstos en el Decreto N.° 5154/2025, permitiendo avanzar en la recuperación de deudas y en el fortalecimiento del cumplimiento tributario.