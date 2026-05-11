MEF desembolsa US$ 29,1 millones a proveedores y acreedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que, desde este lunes y hasta el miércoles de esta semana, realizará desembolsos para el pago a proveedores por G. 180.754 millones (US$ 29,1 millones), esto para honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR).

El boletín, remitido desde el MEF, refiere que el pago a los proveedores se realiza con Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro” y corresponden a la totalidad de las STR, ejercicio fiscal 2026, ingresadas desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de mayo.

Estos desembolsos son para honrar deudas del Ministerio de Salud Pública, la Contraloría General de la República, Ministerio de Defensa, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación Superior, Universidad Nacional de Asunción, Dirección de Defensa y Bienestar Animal, Justicia Electoral, Ministerio de Urbanismo y Vivienda, Presidencia de la República, entre otras instituciones.

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La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el sitio denominado Servicios en Línea.

Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.