ANDE y MEF coordinan financiamiento de proyectos de infraestructura eléctrica

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Félix Sosa se reunió este martes con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera para establecer mecanismos de coordinación técnica para la ejecución de los proyectos de inversión previstos en el sistema eléctrico nacional, luego de la reciente asunción de Lovera a la cartera económica.

En la sesión de referencia presentaron los lineamientos actualizados del Plan Maestro de Obras de Transmisión, Distribución y Generación, según informó la ANDE. Este documento técnico detalla las necesidades de infraestructura del país para los próximos años, así como el cronograma de ejecución de los proyectos que cuentan actualmente con financiamiento externo a través de organismos multilaterales de crédito.

La reunión forma parte del proceso de transición y continuidad administrativa en el Ministerio de Economía, tras el reemplazo de Carlos Fernández Valdovinos. En esta etapa, las instituciones buscan alinear las prioridades presupuestarias con las necesidades operativas del sector energético, considerando las proyecciones de crecimiento económico y la demanda de energía proyectada.

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Estado de las obras y fondos multilaterales

En el encuentro analizaron el estado de avance de las obras que se encuentran en curso y que dependen de desembolsos específicos gestionados a través del Gobierno Central. La coordinación técnica entre ambas dependencias es necesaria para asegurar que los préstamos multilaterales y los recursos propios de la empresa eléctrica se apliquen según los plazos establecidos en los contratos de adjudicación.

El informe técnico presentado por la ANDE destaca que la infraestructura eléctrica requiere una inversión sostenida para mantener los niveles de carga del sistema. En este contexto, el Ministerio de Economía evaluó la viabilidad de los flujos financieros destinados al fortalecimiento institucional para dar cumplimiento a los compromisos con los proveedores y contratistas del Estado.

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Por su parte, el ministro Oscar Lovera tomó conocimiento de los requerimientos de la estatal y señaló la disposición de la cartera a su cargo para acompañar los proyectos que incidan en el desarrollo del país. El MEF desempeña un rol de enlace financiero, supervisando que el endeudamiento destinado a estas obras se mantenga dentro de los parámetros de la política fiscal vigente.

Las autoridades acordaron mantener canales de comunicación regulares para el monitoreo de los indicadores de inversión en transmisión y distribución. Asimismo se abordó la importancia de optimizar la ejecución presupuestaria para garantizar que los servicios públicos cuenten con el soporte financiero necesario.

El encuentro concluyó con el compromiso de ambas partes de seguir promoviendo la inversión estratégica en el sector energético.