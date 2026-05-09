Sosa trata de contener la crisis interna de la ANDE mientras gremios preparan ofensiva judicial contra decretos

Tras el “plantón” masivo protagonizado por la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) y Sitrande —quienes se negaron a asistir al auditorio de la sede central por considerar que la administración busca “validar decisiones unilaterales”—, el presidente de la institución, Ing. Félix Sosa, optó por realizar una reunión laboral informativa con los funcionarios presentes.

El encuentro, realizado este jueves 7 de mayo, tuvo como objetivo central intentar calmar las aguas y “aclarar dudas” respecto a los polémicos decretos tarifarios.

Según el reporte oficial de la institución, la charla se centró en las disposiciones para el suministro a las denominadas industrias convergentes, un segmento que engloba a centros de procesamiento de datos, Inteligencia Artificial, e industrias de energía X.

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Pese al vacío de las cúpulas gremiales, Sosa estuvo acompañado por otros ejecutivos de la ANDE y funcionarios de diversas áreas técnicas, financieras y administrativas. La intención fue explicar que estas medidas no comprometen el patrimonio, sino que buscan promover la inversión tecnológica en el país sin arriesgar la estabilidad operativa del sistema nacional.

Tarifas y mecanismos de actualización en la mira

Uno de los puntos más sensibles abordados durante la reunión fue el relativo a la tarifa técnica. Ante el temor de los especialistas de que estén otorgando beneficios excesivos a sectores de alto consumo, la administración de Sosa defendió que las disposiciones actuales establecen criterios claros y mecanismos de actualización periódica.

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Esta defensa institucional choca frontalmente con la postura de la UIA, gremio que calificó estas explicaciones como “soluciones parches”, que evitan atacar el problema de fondo. Mientras la presidencia de la ANDE sostiene que el esquema garantiza la sostenibilidad del sistema, los ingenieros advierten que se están sentando las bases para un conflicto jurídico y económico de gran escala.

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La publicación de la ANDE subraya que el encuentro permitió un espacio de diálogo con los participantes, reforzando el compromiso de la institución con una comunicación clara y oportuna hacia sus dependientes.

Judicialización y amenaza de paro

El clima en la ANDE es de incertidumbre total. Mientras el Ing. Félix Sosa intenta convencer a los funcionarios, Sitrande ratifica que no será parte de lo que llaman un “caos jurídico”. El sindicato ya tiene a sus asesores trabajando en una Acción de Inconstitucionalidad, medida que cuenta con el respaldo político del diputado Mauricio Espínola.

La desconfianza es tal que los trabajadores han responsabilizado exclusivamente a las autoridades de la ANDE por cualquier perjuicio patrimonial derivado de la aplicación de estos decretos. Sitrande y UIA alegan que nunca tuvieron acceso a los borradores de las normativas y que la coexistencia de múltiples decretos regulatorios genera inseguridad jurídica.