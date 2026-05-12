Gol anuncia nuevos vuelos Asunción-Río para conectar con Nueva York

Este martes, la aerolínea brasileña Gol anunció que sumará nuevos vuelos en la ruta entre Asunción y la ciudad brasileña de Río de Janeiro, que a su vez permitirían “mejorar la conectividad” indirecta entre Paraguay y Estados Unidos.

“La ampliación de frecuencias entre Asunción y Río de Janeiro nos permite ofrecer conexiones más eficientes hacia Nueva York, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia de viaje”, reza un comunicado emitido por la compañía.

Según el anuncio, Gol ofrecerá un vuelo de Asunción a Río, y viceversa, cada martes, miércoles, viernes y domingo.

<b>Origen</b> <b>Destino</b> <b>Frecuencia</b> Asunción 17:05 Rio de Janeiro 19:30 Rio de Janeiro 13:35 Asunción 16:15

A la par, la aerolínea ofrece conexiones desde Río hacia Nueva York los miércoles, viernes y domingos, con vuelos desde Nueva York hacia Río los lunes, jueves y sábado.

<b>Origen</b> <b>Destino</b> <b>Frecuencia</b> Rio de Janeiro 21:55 Nueva York 06:55 Nueva York 23:00 Rio de Janeiro 09:55

Postergación de vuelos directos Asunción-Miami

El anuncio de los nuevos vuelos de Gol para “mejorar la conectividad” entre Paraguay y Estados Unidos llega poco después de que la aerolínea anunciara la postergación del inicio de vuelos directos entre Asunción y Miami, Florida, que iban a comenzar el 8 de junio, días antes del debut de Paraguay en el Mundial de fútbol en el país norteamericano.

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