Gol anuncia nuevos vuelos Asunción-Río para conectar con Nueva York

Este martes, la aerolínea brasileña Gol anunció que sumará nuevos vuelos en la ruta entre Asunción y la ciudad brasileña de Río de Janeiro, que a su vez permitirían “mejorar la conectividad” indirecta entre Paraguay y Estados Unidos.
“La ampliación de frecuencias entre Asunción y Río de Janeiro nos permite ofrecer conexiones más eficientes hacia Nueva York, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia de viaje”, reza un comunicado emitido por la compañía.
Según el anuncio, Gol ofrecerá un vuelo de Asunción a Río, y viceversa, cada martes, miércoles, viernes y domingo.
|<b>Origen</b>
|<b>Destino</b>
|<b>Frecuencia</b>
Asunción
17:05
Rio de Janeiro
19:30
Rio de Janeiro
13:35
Asunción
16:15
A la par, la aerolínea ofrece conexiones desde Río hacia Nueva York los miércoles, viernes y domingos, con vuelos desde Nueva York hacia Río los lunes, jueves y sábado.
|<b>Origen</b>
|<b>Destino</b>
|<b>Frecuencia</b>
Rio de Janeiro
21:55
Nueva York
06:55
Nueva York
23:00
Rio de Janeiro
09:55
Postergación de vuelos directos Asunción-Miami
El anuncio de los nuevos vuelos de Gol para “mejorar la conectividad” entre Paraguay y Estados Unidos llega poco después de que la aerolínea anunciara la postergación del inicio de vuelos directos entre Asunción y Miami, Florida, que iban a comenzar el 8 de junio, días antes del debut de Paraguay en el Mundial de fútbol en el país norteamericano.
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