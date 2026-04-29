¿Por qué se postergaron los vuelos directos Asunción - Miami? Dinac entra en detalles

Ayer martes, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) anunció que la aerolínea brasileña Gol le notificó de la postergación de la habilitación de vuelos directos entre Asunción y Miami, Florida (Estados Unidos), que tenía previsto realizar desde el 8 de junio, días antes del debut de Paraguay en el Mundial de fútbol en el país norteamericano.

En declaraciones realizadas ayer, el presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, atribuyó la postergación de los vuelos Asunción - Miami de Gol al aumento de los precios del combustible de aviación a consecuencia de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Oriente Medio a finales de febrero.

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, Mendoza ahondó sobre la situación, enfatizando de nuevo que se trata de una postergación y no de una cancelación definitiva de la ruta por parte de Gol.

El problema del combustible

Señaló que el impacto del aumento del precio del combustible a causa de la guerra en Oriente Medio es especialmente fuerte para las aerolíneas en rutas largas como Asunción - Miami.

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Comentó que la aerolínea planeaba asignar un avión Boeing 737-800, con capacidad para 178 pasajeros, a la ruta entre Paraguay y Estados Unidos. Una alternativa que Gol analizaba para hacer más viable el vuelo era reducir el número máximo de pasajeros en cada vuelo a alrededor de 150 para que la aeronave tenga más autonomía de vuelo.

Sin embargo, finalmente la aerolínea optó por la postergación a la espera de que los precios del combustible se estabilicen.

Conversaciones con otra aerolínea

Mendoza lamentó la situación y señaló que el regreso de Paraguay a un Mundial de fútbol - por primera vez desde 2010 – era una “linda oportunidad” para reestablecer la ruta aérea directa entre Asunción y Miami.

Afirmó que el Gobierno paraguayo hizo “todas las gestiones posibles”, pero recordó que finalmente se trata de una operación comercial y que la palabra final la tiene la empresa privada.

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El titular de la Dinac recordó que desde hace tiempo están en curso conversaciones con la empresa estadounidense American Airlines sobre la posibilidad de que esta habilite también vuelos entre Asunción y Florida, pero manifestó que la aerolínea norteamericana fue clara en decir que no tiene la cantidad de aeronaves suficientes que podrían cubrir esa ruta a su satisfacción, aviones con las características y autonomía de un Airbus A321.

Según American Airlines, “mientras no reciban más aeronaves de las características de un A321, la factibilidad de la ruta era imposible”, dijo Mendoza.

Al Mundial en vuelos privados

Con la postergación de los vuelos de Gol, la única opción para quienes quieran viajar directamente desde Asunción a Miami para el Mundial serían vuelos privados.

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En ese sentido, Mendoza comentó que, en principio, una agencia paraguaya de viajes ya oficializó un vuelo chárter directo a Miami, que ya fue aprobado por la Dinac.