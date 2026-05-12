MEF prosigue con el pago de US$ 15,2 millones a proveedores y acreedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que este martes pagará G. 94.518 millones (US$ 15,2 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas entre el jueves 7 y el lunes 11 de mayo de 2026.

El boletín remitido hoy por el MEF señala que, con Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, se abonarán G. 1.473 millones; con Fuente 20 “Recursos del Crédito Público”, G. 67.065 millones; y con Fuente 30 “Recursos Institucionales”, G. 25.981 millones.

Los pagos corresponden a proveedores del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, la Presidencia de la República, entre otras instituciones del Estado.

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La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.