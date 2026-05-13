Itaipú habilita atractivos gratuitos para los feriados del 14 y 15 de mayo

Con motivo de los feriados nacionales por la Independencia del Paraguay, el Complejo Turístico Itaipú (CTI) anunció la apertura de sus principales atractivos para los días jueves 14 y viernes 15 de mayo. La entidad binacional busca fomentar el turismo interno ofreciendo opciones que combinan tecnología, cultura y naturaleza, con acceso gratuito para toda la familia en sus sedes de Hernandarias, Ciudad del Este y Saltos del Guairá, resaltó.

En la ciudad de Hernandarias, la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI) encabeza la lista de preferencias. Los visitantes pueden realizar un recorrido panorámico guiado por las instalaciones de la mayor productora de energía limpia del mundo. Además, para la noche del viernes 15, se confirmó la realización de la Iluminación Monumental, un espectáculo que recientemente incorporó presentaciones artísticas de danzas tradicionales de los países que integran la Triple Frontera.

Para asegurar un lugar en los recorridos, la entidad recuerda que es fundamental el agendamiento previo. Los interesados deben registrarse a través del Portal de Visitantes oficial de la binacional. La acreditación presencial se realiza en el Centro de Recepción de Visitas (CRV) en horarios establecidos que inician desde las 08:00 hasta la media tarde, mientras que para el show nocturno las acreditaciones se habilitan de 19:30 a 20:30.

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Naturaleza y recreación al aire libre

Quienes busquen un respiro lejos del asfixiante ruido urbano pueden visitar la Reserva Natural Tatí Yupí. El predio ofrece paseos en carroza, sulky y bicicletas, además de áreas destinadas a picnic y senderismo. Otro punto destacado es Tekotopa Centro Ambiental, donde se encuentra el Sendero del Jaguareté, un espacio educativo que permite conocer de cerca la biodiversidad del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA).

La infraestructura recreativa se extiende también a la Playa Tacuru Pucu y al parque homónimo en Hernandarias. Ambos sitios cuentan con quinchos, canchas deportivas y parques infantiles, disponibles en un amplio horario de 06:00 a 21:00 horas. Estos espacios se presentan como una alternativa clave para el esparcimiento familiar durante los días festivos, sin costo de entrada para los concurrentes.

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En Ciudad del Este, el Complejo Turístico mantiene operativo el Parque Lineal Manuel Ortiz Guerrero. Este pulmón verde de la capital departamental dispone de ciclovías, anfiteatros y estaciones de gimnasia al aire libre. El parque recibe al público diariamente hasta las 21:00, consolidándose como uno de los puntos de encuentro más importantes de la región esteña.

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Opciones en el departamento de Canindeyú

La oferta turística de la binacional no se limita al Alto Paraná. En la zona de Saltos del Guairá, el Refugio Biológico de Mbaracayú invita a los turistas a recorrer el sendero “La Esperanza” y el Paseo de las Estatuas. Esta área protegida es reconocida por su importancia en la conservación de la biodiversidad y ofrece un muelle ideal para el avistamiento de aves y el contacto directo con la flora nativa.

La binacional destaca que el acceso a todas estas áreas protegidas y centros de recreación promueve la conciencia ambiental y el conocimiento sobre el patrimonio natural del país. Para consultas adicionales, Itaipú habilitó líneas telefónicas y correos electrónicos de su Central de Informaciones y Reservas, instando a los viajeros a verificar la disponibilidad de cupos antes de emprender camino. Para más información, se puede contactar a la Central de Informaciones y Reservas del complejo a través del correo cturistico@itaipu.gov.py, o a los teléfonos (+595 61) 599 8040 / 8094.

Finalmente, la entidad recuerda a los visitantes que para ingresar a las áreas técnicas de la represa es indispensable portar el documento de identidad original y cumplir con las normas de seguridad establecidas por la binacional. Con estas propuestas, la hidroeléctrica se posiciona una vez más como el eje del turismo regional durante los días conmemorativos de la patria.