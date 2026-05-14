Bolsa de Valores: Negociaciones desaceleran por efecto de incertidumbres

El primer cuatrimestre del 2026 estuvo marcado por una caída del dinamismo en el mercado de valores, en un contexto de incertidumbre en torno al comportamiento de la liquidez del sistema, las tasas de interés y la baja del dólar.

La Bolsa de Valores de Asunción (BVA) registró operaciones por G. 17,7 billones (aproximadamente US$ 2.817 millones al cambio actual) en los primeros cuatro meses del 2026, que representa una reducción de 1% respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el análisis de Cadiem Casa de Bolsas, este resultado siguió a la ralentización que ya se venía observando en los meses previos, luego de que el 2025 cerrara con un crecimiento de alrededor de 20%.

Según los datos compartidos por Cadiem, en abril del 2026, las operaciones bursátiles sumaron G. 4,3 billones (unos US$ 723 millones), superior a los G. 4 billones que se registraron en marzo, y exhibieron una reducción de 12,2% en comparación con el volumen de abril del 2025.

Este fue el segundo mes consecutivo de caída interanual, ya que en marzo se tuvo una baja de 11,7% en el mismo cálculo. El ritmo ya se venía desacelerando, pues pasó de arrancar el año con un crecimiento de 17,2% en enero a un incremento de solo 6% en febrero.

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Comportamiento por tipo de mercado

Al observar el comportamiento por mercados, el informe destaca que las emisiones de títulos dejaron atrás el fuerte crecimiento que experimentaron durante los primeros dos meses del año. Tras niveles de expansión interanual de 210,4% en enero y 95,3% en febrero, marzo reportó una caída de 11,8% que se acentuó en abril con una baja de 17,7%.

De esta manera, el primer cuatrimestre del 2026 registró un volumen de operaciones de G. 2,3 billones en el mercado primario de la BVA, aun así, con un incremento acumulado de 19,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto al mercado secundario, o la negociación de títulos ya previamente emitidos en la Bolsa, anotó a su vez un tercer mes consecutivo de reducción interanual.

La caída aquí se agravó desde el nivel de 2,7% que se observó en febrero a 11,5% en marzo y se mantuvo similar en abril, con una baja de 10,9%; tras haber aumentado 11,4% en enero. El volumen acumulado en este mercado asciende a G. 15,3 billones para el cierre del cuatrimestre, con montos de operaciones mensuales que disminuyeron ininterrumpidamente desde los G. 4,3 billones registrados en enero, a G. 3,9 billones en febrero y G. 3,5 billones en marzo, para mantenerse en la línea de los G. 3,5 billones en abril.

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Continúa la incertidumbre

Las decisiones alrededor de las inversiones continúan mostrando cautela ante los factores de incertidumbre que siguen presentes en el mercado.

Tras el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio y sus efectos en precios de productos como los combustibles, la falta de certezas se traslada ahora a la respuesta que se dará a la depreciación del dólar y la evolución que tendrán las tasas de interés.

Al respecto, Elías Gelay, presidente de Cadiem Casa de Bolsa, explica que la mencionada reducción en los volúmenes de negociación de la BVA se relaciona primero con la recuperación de la liquidez en guaraníes, con lo que mermó la salida de entidades bancarias en busca de recursos a través de la emisión de títulos, a lo que se suma la escasa claridad sobre la dinámica que tendrán las tasas de interés.

“El agente económico está atento a lo que va a pasar con todos esos ajustes, porque las emisiones de títulos son a largo plazo; no son a un año, son a tres, cuatro o cinco años”, advirtió Gelay.

En cuanto al impacto de la depreciación del dólar en las operaciones dentro de la Bolsa, el presidente de Cadiem consideró que no está influyendo significativamente en la preferencia por moneda. “En su momento, cuando (el dólar) se disparó bastante, la gente prefería emitir en guaraníes más que en dólares. Hoy no sentimos que haya una preferencia de moneda, no veo que esté influyendo en la dinámica de las emisiones”, manifestó