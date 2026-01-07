Mercado bursátil cerró el 2025 con nuevo récord en operaciones

El 2025 nuevamente fue un muy buen año para el mercado de capitales local, alcanzando un nuevo histórico en operaciones. Según datos de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), el mercado bursátil movilizó en el último año G. 60,36 billones, superando los US$ 8.500 millones al cambio actual.

Las transacciones en bolsa local vienen crecimiento acompañando la dinámica de la economía que en el último año estaría creciendo alrededor del 6% y su tamaño actualmente representa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto (PIB), posición que a la vez revela que todavía hay un gran potencial y espacio de este segmento para seguir avanzando como dinamizador de las inversiones.

Esta cifra acumulada entre enero y diciembre del 2025, representó un incremento del 17% interanual comparado al periodo del 2024, cuando las operaciones llegaron a G. 51,89 billones, detalla el reporte de la BVA.

Con respecto a las operaciones del mes de diciembre estas sumaron G. 6,25 billones (US$ 893 millones) que representó un aumento del 12% con respecto al mes anterior (noviembre). De acuerdo con los datos oficiales, el 64% de las transacciones fueron en moneda local, por G. 4,001 billones, mientras que el 36% fue en moneda extranjera (dólares) por G. 2,23 billones.

Entre las emisiones de diciembre se destacaron: La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) con tres emisiones de G.284.000 millones, G. 160.000 millones y G. 308.000 millones; Telecel por G. 337.860 millones, y G. 512.500 millones, Banco Continental, Sudameris, Itaú, Salum & Wenz, entre otros.

Fuerte impulso del mercado primario

En un año en que la economía paraguaya creció a un ritmo superior al 5%, la emisión de títulos en el mercado bursátil local experimentó también una importante expansión como muestra del ímpetu que están adquiriendo los proyectos de inversión desde las empresas.

Los volúmenes de operaciones en el mercado primario de la BVA llegaron a G. 9,39 billones (US$ 1.341 millones) al cierre de diciembre, desbancando así al anterior récord de G. 7,107 billones que se había registrado durante todo el año 2023. En el 2024, el volumen anual de este mercado se ubicó en G. 6,2 billones y si se compara con el acumulado hasta diciembre, el 2025 arroja un crecimiento interanual de 50%.