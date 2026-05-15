MEF pagó a mitad de semana US$ 12 millones a proveedores y acreedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que este miércoles abonó G. 72.450 millones (US$ 12 millones al cambio actual) para honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas el martes 12 y el miércoles 13 de mayo de 2026.

El boletín remitido desde el MEF refiere que del monto global, unos G. 242 millones corresponden a Fuente 10, en concepto de Caja Chica y Gastos Reservados; G. 12.323 millones a Fuente 20, por pago a proveedores y acreedores del Estado; y G. 59.885 millones a Fuente 30, por caja chica y pago a proveedores y acreedores del Estado.

Los pagos corresponden a proveedores del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa Nacional, entre otras instituciones estatales.

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El comunicado informa además que la Dirección General del Tesoro Público continúa ejecutando las transferencias de manera sostenida, conforme al cronograma de presentación de las STR remitidas por los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el sitio denominado Servicios en Línea.

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Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.