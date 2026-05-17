Economía
17 de mayo de 2026 a la - 01:00

Asunción, Central y Alto Paraná con más del 80% de los asegurados del IPS

Asunción es uno de los puntos geográficos con mayor concentración de asegurados.
Asunción es uno de los puntos geográficos con mayor concentración de asegurados.GENTILEZA

La población protegida por el Instituto de Previsión Social (IPS) presentó un aumento de 63.456 personas entre abril de 2025 y abril de 2026 totalizando 1.666.595 personas con incrementos en prácticamente todos los departamentos del país. Los datos oficiales muestran una expansión de la cobertura previsional y sanitaria en los principales centros urbanos y económicos, en un contexto marcado por una mayor dinámica del empleo formal y la recuperación de diversas actividades económicas.

Por ABC Color

Asunción continuó concentrando la mayor cantidad de población protegida, pasando de 952.100 personas en abril de 2025 a 991.299 en mismo mes de 2026. Esto implicó un incremento de 39.199 personas, equivalente a 4,1%. La capital mantuvo una amplia diferencia respecto al resto de los departamentos, reflejando la fuerte concentración de empresas, instituciones públicas y actividades de servicios formales. Central permaneció en el segundo lugar con 277.184 asegurados protegidos, frente a los 269.264 registrados un año antes, lo que representó un aumento de 2,9%.

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Alto Paraná se posicionó nuevamente como el tercer departamento con mayor cantidad de población cubierta por el IPS. La cifra pasó de 131.685 personas a 136.868 entre abril de 2025 y 2026, con una expansión de 3,9%. Este comportamiento guarda relación con la actividad comercial y logística vinculada a Ciudad del Este, además del dinamismo observado en sectores como servicios, transporte y comercio fronterizo.

Los tres puntos geográficos concentran más del 80% de los asegurados del Instituto de Previsión Social.

Itapúa también mostró un crecimiento relevante, pasando de 52.526 personas protegidas a 54.442, mientras que Caaguazú aumentó de 29.486 a 31.109. Ambos departamentos mantienen una participación importante dentro de la estructura productiva del país, especialmente por la presencia de actividades agroindustriales, comerciales y de servicios.

Entre los departamentos con variaciones relativamente más elevadas se destacó San Pedro, que pasó de 14.393 personas protegidas a 15.595 entre abril de 2025 y 2026, equivalente a un incremento de 8,4%. Amambay también registró un crecimiento importante, de 20.044 a 21.237 personas, con una suba de 6,0%. Estos resultados podrían asociarse a una mayor incorporación de trabajadores al sistema formal y a una expansión gradual de la cobertura del IPS en zonas con menor nivel de aseguramiento histórico.

Boquerón presentó un aumento de 22.804 a 23.396 personas protegidas, mientras que Presidente Hayes pasó de 16.973 a 17.655. Ambos departamentos continúan reflejando la creciente relevancia económica del Chaco paraguayo, donde sectores como ganadería, agroindustria, logística y servicios asociados mantienen niveles importantes de inversión y actividad.

En términos absolutos, los departamentos de menor población protegida continuaron siendo Alto Paraguay y Caazapá. Sin embargo, Alto Paraguay mostró un incremento de 2.441 a 2.520 personas protegidas, mientras que Caazapá presentó una leve reducción, pasando de 4.708 a 4.553 personas. Este último caso representó una de las pocas caídas observadas entre ambos periodos.

Finalmente, y a modo de remarcar, a nivel general, los datos del IPS reflejan una expansión del sistema previsional y sanitario en Paraguay entre abril de 2025 y abril de 2026. La mayor cantidad de personas protegidas podría interpretarse como una señal de crecimiento del empleo formal y de una mayor incorporación de trabajadores al sistema de seguridad social, aunque todavía persisten diferencias significativas entre departamentos. La elevada concentración en Asunción y Central evidencia que la formalización laboral continúa mostrando una fuerte dependencia de los principales polos urbanos y económicos del país.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.