Asunción, Central y Alto Paraná con más del 80% de los asegurados del IPS

Asunción continuó concentrando la mayor cantidad de población protegida, pasando de 952.100 personas en abril de 2025 a 991.299 en mismo mes de 2026. Esto implicó un incremento de 39.199 personas, equivalente a 4,1%. La capital mantuvo una amplia diferencia respecto al resto de los departamentos, reflejando la fuerte concentración de empresas, instituciones públicas y actividades de servicios formales. Central permaneció en el segundo lugar con 277.184 asegurados protegidos, frente a los 269.264 registrados un año antes, lo que representó un aumento de 2,9%.

Alto Paraná se posicionó nuevamente como el tercer departamento con mayor cantidad de población cubierta por el IPS. La cifra pasó de 131.685 personas a 136.868 entre abril de 2025 y 2026, con una expansión de 3,9%. Este comportamiento guarda relación con la actividad comercial y logística vinculada a Ciudad del Este, además del dinamismo observado en sectores como servicios, transporte y comercio fronterizo.

Los tres puntos geográficos concentran más del 80% de los asegurados del Instituto de Previsión Social.

Itapúa también mostró un crecimiento relevante, pasando de 52.526 personas protegidas a 54.442, mientras que Caaguazú aumentó de 29.486 a 31.109. Ambos departamentos mantienen una participación importante dentro de la estructura productiva del país, especialmente por la presencia de actividades agroindustriales, comerciales y de servicios.

Entre los departamentos con variaciones relativamente más elevadas se destacó San Pedro, que pasó de 14.393 personas protegidas a 15.595 entre abril de 2025 y 2026, equivalente a un incremento de 8,4%. Amambay también registró un crecimiento importante, de 20.044 a 21.237 personas, con una suba de 6,0%. Estos resultados podrían asociarse a una mayor incorporación de trabajadores al sistema formal y a una expansión gradual de la cobertura del IPS en zonas con menor nivel de aseguramiento histórico.

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Boquerón presentó un aumento de 22.804 a 23.396 personas protegidas, mientras que Presidente Hayes pasó de 16.973 a 17.655. Ambos departamentos continúan reflejando la creciente relevancia económica del Chaco paraguayo, donde sectores como ganadería, agroindustria, logística y servicios asociados mantienen niveles importantes de inversión y actividad.

En términos absolutos, los departamentos de menor población protegida continuaron siendo Alto Paraguay y Caazapá. Sin embargo, Alto Paraguay mostró un incremento de 2.441 a 2.520 personas protegidas, mientras que Caazapá presentó una leve reducción, pasando de 4.708 a 4.553 personas. Este último caso representó una de las pocas caídas observadas entre ambos periodos.

Finalmente, y a modo de remarcar, a nivel general, los datos del IPS reflejan una expansión del sistema previsional y sanitario en Paraguay entre abril de 2025 y abril de 2026. La mayor cantidad de personas protegidas podría interpretarse como una señal de crecimiento del empleo formal y de una mayor incorporación de trabajadores al sistema de seguridad social, aunque todavía persisten diferencias significativas entre departamentos. La elevada concentración en Asunción y Central evidencia que la formalización laboral continúa mostrando una fuerte dependencia de los principales polos urbanos y económicos del país.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.