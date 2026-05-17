Acceso a internet en aumento: Más del 85% de la población de más de 10 años de edad lo utilizó en el 2025

En el marco Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que se conmemora en la fecha, el Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó datos estadísticos sobre el acceso y uso de internet en Paraguay, a partir de los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025.

Según estos datos, el 85,4% de la población en Paraguay de más de 10 años de edad accedió a internet en el 2025, superior al 81,6% del año 2024. En la población femenina de más de 10 años, el porcentaje de acceso fue del 86,8%, superando ligeramente la cifra de los hombres, que se situó en un 83,9%.

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Jóvenes registran mayor nivel de acceso

Por grupos de edad, el reporte revela que el mayor nivel de utilización de internet se registra entre las personas jóvenes y mayormente a través del teléfono móvil.

Así, el 97,4% de la población de 20 a 24 años utilizó internet, seguido de las personas de 25 a 29 años con 97,1%, y de 30 a 34 años con 96,0%. En el grupo de 15 a 19 años, el porcentaje alcanzó 92,5%, mientras que en el grupo de 10 a 14 años ya se registra igualmente un 55,9% de acceso a internet.

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En cuanto al área de residencia, el acceso a internet continúa siendo más elevado en las zonas urbanas, donde el 88,2% de la población utilizó internet, mientras que en el área rural el porcentaje fue de 77,8%.

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Cabe señalar que, en 2025, el 90,9% de la población de Asunción utilizó internet. A nivel departamental, se destacan Central (89,8%) y Alto Paraná (89,2%), le siguen Itapúa (83,1%) y Caaguazú (79,9%), mientras que Caazapá (78,7%) y San Pedro (75,1%) mostraron los niveles más bajos de utilización de internet.

El Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información fue proclamado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con el objetivo de promover el acceso equitativo a las tecnologías digitales y reducir la brecha digital entre los países y sectores de la población.