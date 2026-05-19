MEF habla de mejora en recaudaciones y explica cómo está la deuda con proveedores del Estado

En conversación con ABC Cardinal este martes, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, dijo que la situación “complicada” de las finanzas estatales se debe a una “ralentización” de los ingresos tributarios desde octubre de 2025, principalmente en lo que concierne a los ingresos por operaciones aduaneras de importación.

Esa ralentización, según explicó, tuvo su “pico” en febrero, que registró una disminución de unos 12 millones de dólares en comparación con los ingresos del mismo mes en 2025. Antes, los meses de diciembre y enero habían “empatado” los ingresos de año previo.

Esa disminución de los ingresos generó un “impacto en la liquidez del Tesoro Público que se reflejó en la imposibilidad de cumplir todas las obligaciones del Estado”, principalmente en el pago a proveedores de los ministerios de Obras Públicas y Salud Pública, indicó.

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Añadió que factores “exógenos” conspiraron para poner presión sobre la economía, entre ellos la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense, que el ministro Lovera atribuyó a medidas económicas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos y a un aumento en Paraguay de los ingresos por la exportación de productos agrícolas.

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Esa apreciación del guaraní afectó directamente los ingresos por recaudaciones en dólares, señaló.

Enfatizó que los “gastos estructurales” del Estado, como el pago de salarios a funcionarios públicos o los desembolsos de programas sociales, no se vieron afectados por la situación.

“Recuperación” de los ingresos

El ministro Lovera afirmó que desde marzo se observa una “recuperación de los ingresos vinculados a recaudación” que continuó en abril y se espera se sostenga hasta fin de año.

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“Entendemos las preocupaciones, hay un efecto directo (de la ralentización de los ingresos) sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado, pero vemos que el comportamiento se está revirtiendo y estamos gestionando los retrasos que se generaron” en los pagos a proveedores, subrayó.

Pagos a proveedores

El ministro de Economía recordó que se acordó con los proveedores de infraestructura vial y de medicamentos e insumos de salud un plan de pago parcial de la deuda que mantiene con ellos el Estado.

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Según ese plan, entre abril y mayo el Estado debía abonar 180 millones de dólares a los proveedores del Ministerio de Obras y 150 millones a los del Ministerio de Salud. Al culminar abril, se habían pagado 100 millones de dólares a los primeros y 85 millones a los segundos, afirmó el ministro.