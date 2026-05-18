Fuerte retroceso en índice de confianza del consumidor en abril

De acuerdo con el resultado del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) al mes de abril alcanzó una puntuación de 40,17 puntos, por debajo de la puntuación del mes anterior, y también en comparación al mismo mes del año pasado. De esta manera, el indicador se ubicó nuevamente en zona de pesimismo, y coincide igualmente con el índice empresarial que también se ubicó en zona de pesimismo en el mismo periodo.

Pese a la baja del dólar que favorece el precio de los bienes durables, las incertidumbres con respecto a las condiciones externas e internas pesaron más en el ánimo de los consumidores. Recordemos que entre marzo y abril se dieron cambios relevantes en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y antes de su salida, el ex ministro Carlos Fernández Valdovinos había anunciado una “economía de guerra” por la baja en las recaudaciones y el efecto dólar, además de las deudas acumuladas con proveedores.

En medio de este escenario de incertidumbre, se desarrolló la encuesta como todos los meses y la percepción de los consumidores se ubicó en zona de pesimismo. La misma se realizó sobre la base de 400 hogares donde fueron consultadas personas mayores de 18 años. La encuesta fue desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en alianza con el Banco Central del Paraguay (BCP).

El ICC de abril de 2026 se situó en 40,17 puntos, resultado inferior al registrado en marzo de 2026 de 51,32 puntos y al observado en abril de 2025 de 49,44, según los datos oficiales.

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Desempeño de los subíndices

La encuesta se divide en subíndices, el primero que es el Índice de Situación Económica (ISE) que registró un valor de 29,33 puntos, cifra inferior en casi 10 puntos porcentuales con respecto al mes previo (marzo) cuando alcanzó una puntuación de 38,42 y menor en 5,50 puntos al dato registrado en abril 2025 de 34,84 puntos. Este índice mide la percepción actual sobre la situación económica del hogar y del país.

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En lo que respecta al Índice de Expectativas Económicas (IEE) alcanzó un resultado de 51,00 puntos, cifra también inferior a la del mes anterior cuando se ubicó en 64,21 puntos y a la del mismo mes de 2025, cuando alcanzó una puntuación de 64. El IEE mide la percepción sobre la economía del hogar y del país para el futuro.

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Baja predisposición para compras

La encuesta rebeló igualmente que en el citado mes, los consumidores han reflejado una menor predisposición para adquirir bienes durables como autos, motos y electrodomésticos, a pesar de la fuerte baja del tipo de cambio del dólar de casi 25% anual. El dólar repuntó levemente este lunes y cerró en G. 6.170 en el cambio efectivo.

En términos interanuales, todas las categorías de bienes registraron resultados inferiores respecto a abril de 2025, detalla el informe del BCP.