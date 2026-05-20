MEF y farmacéuticas siguen sin acuerdo sobre deuda cercana a los US$ 1.000 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y representantes de proveedores farmacéuticos del Estado mantuvieron este miércoles una reunión sin lograr todavía un acuerdo definitivo sobre cómo será saldada la deuda pública con el sector, cercana a los US$ 1.000 millones.

No obstante, el Gobierno ratificó el pago de los US$ 80 millones previstos para mayo y se comprometió además a desembolsar otros US$ 50 millones en junio y cerca de US$ 70 millones en julio.

Tras el encuentro con el ministro del MEF, Óscar Lovera, el presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Luis Ávila, y el vocero de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), Édgar Villalba, informaron a la prensa que se acordó conformar una mesa de trabajo y que las negociaciones continuarán la próxima semana.

Analizan varias herramientas financieras

Ávila explicó que, debido al elevado monto de la deuda, no será posible resolver la situación con un único mecanismo financiero. “Deben ser varias herramientas para poder llegar a un acuerdo mutuo”, sostuvo.

Indicó además que ya quedó conformado un equipo técnico y jurídico encargado de avanzar en modificaciones pendientes relacionadas con el decreto reglamentario y una resolución vinculada al proceso de cesión de créditos (una figura similar al “factoraje”, que es un concepto aplicado entre privados). “Ahora quedó el equipo técnico y jurídico trabajando con ellos, a ver si el próximo miércoles podemos tener un avance en el documento”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En paralelo, agregó que el equipo financiero volverá a reunirse el martes para analizar nuevas alternativas. Según explicó, hasta ahora solo se había planteado la cesión de crédito, pero el sector busca otros mecanismos que permitan reducir la deuda sin trasladar mayores costos financieros a los proveedores.

Lea más: Deudas: Salud paga US$ 100 millones a farmacéuticas pero sigue “preocupación” en el rubro

Eventual emisión de bonos y preocpuación por costo de intereses

Entre las opciones analizadas figuran una eventual emisión de bonos para cubrir compromisos pendientes desde 2023, reprogramaciones presupuestarias y ampliaciones de recursos.

Ávila señaló que el Gobierno también expresó apertura para negociar el impacto de los intereses financieros generados por la deuda. “Nosotros como cámaras no estamos de acuerdo en pagar una tasa muy alta de interés”, afirmó.

Agregó que el ministro Lovera manifestó igualmente la preocupación del Ejecutivo sobre el costo financiero de la operación. “Tenemos que tener más alternativas y más opciones para que el financiamiento pueda llegar a buen puerto para todos, para que ellos puedan pagar y nosotros podamos cobrar”, expresó.

Es que mientras se prometen pagos parciales, la deuda sigue creciendo porque cada mes se siguen proveyendo productos y servicios de salud.

Lea más: Déficit fiscal se ubicó en 0,8% del PIB “dentro de los límites previstos”, según el MEF

Garantizan provisión de medicamentos

En ese sentido, pese a la situación financiera, el vocero de la Cripfa, Édgar Villalba aseguró que continúan abasteciendo de medicamentos e insumos tanto al Ministerio de Salud Pública (Mspybs) como al Instituto de Previsión Social (IPS).

Aclaró que las entregas dependen de las órdenes de compra emitidas por las instituciones públicas y negaron que exista una suspensión general de provisión. “Nunca se dejó de proveer. Los proveedores seguimos acompañando al sistema de salud porque entendemos que la población no puede quedar sin medicamentos ni sin servicios esenciales”, remarcó.

Indicó además que las necesidades mensuales del Ministerio de Salud representan entre US$ 25 millones y US$ 30 millones, que son los montos que cada mes se van sumando a la deuda que se arrastra desde hace años.