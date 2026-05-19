Déficit fiscal se ubicó en 0,8% del PIB “dentro de los límites previstos”, según el MEF

El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macro Fiscal, Marcelo Rodríguez, presentó este martes el informe de situación financiera (Situfin).

El reporte habla de la actividad económica en general, incluye el monto del déficit fiscal (ingresos del fisco menos los egresos), la inflación, el tipo de cambio y otras variables macroeconómicas.

El reporte Situfin confirmó un déficit fiscal de G. 3,1 billones de enero a abril, unos US$ 485,3 millones al cambio actual. El monto equivalente al 0,8% del producto interno bruto (PIB), dentro del límite fiscal previsto para este año de 1,5%, según el MEF.

En términos anualizados (los últimos 12 meses), el déficit fiscal alcanzó G. 8,6 billones, equivalente al 2,2% del PIB, detalló la cartera económica (unos US$ 1.200 millones).

Ingresos fiscales “moderados”

Según lo informado por la citada cartera, el resultado del primer cuatrimestre refleja, por un lado, la “dinámica moderada” de los ingresos fiscales, afectada principalmente por menores ingresos no tributarios y por el impacto del tipo de cambio sobre la recaudación externa.

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En ese sentido, hay que recordar que el Presupuesto General de la Nación 2026 estableció un dólar por encima de los G. 7.800, mientras que en la actualidad, la moneda norteamericana se cotiza en torno a los G. 6.100.

Por otro lado, acotó el MEF, se evidencia el comportamiento del gasto público, asociado a compromisos operativos en sectores estratégicos y a la regularización de pagos pendientes en áreas prioritarias.

Crecimiento de sectores primario y secundario

Sobre la actividad económica, se destacó el crecimiento de casi todos los sectores, que “han tenido una expansión positiva”. Sobre el sector primario, se destacó la variación interanual a marzo de 10,4%, motivo por el cual casi no hay diferencia entre el Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) total y el IMAEP sin incluir agricultura y binacionales.

Inclusive, “este último registró una variación de 8,3%, por encima del 8,2% del IMAEP total”, sostuvo Rodríguez. Sobre el sector industrial, aseguró además que la manufactura tuvo una expansión de 4,5%.

Inflación dentro del rango meta del BCP

En cuanto a la inflación, refirió que a abril de este año se encuentra dentro del rango meta del Banco Central del Paraguay (BCP).

En ese sentido, la inflación interanual (que mide los últimos 12 meses) se ubicó en 2,3%, superior al 1,9% registrado en marzo del presente año y menor al 4% observado en abril de 2025. Afirmó que esta suba interanual se explica por el aumento en el precio de los combustibles.

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“Este comportamiento llevó al Comité de Política Monetaria, en su reunión mensual, a mantener la tasa de política monetaria en 5,5% anual”, refirió a su turno la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez.

Apreciación del guaraní frente al dólar llegó al 20,7%

Hasta abril, el tipo de cambio nominal continuó con su senda de apreciación dentro del rango observado en la región.

“En abril, el tipo de cambio promedio llegó a G. 6.348 por dólar, con una variación interanual de apreciación del 20,7%. Sigue siendo muy pronunciada la apreciación que se registra en nuestro país respecto a otros países”, dijo Rodríguez.

Importaciones con deterioro del 7,2%

En cuanto a las importaciones, que son la base de las recaudaciones aduaneras, señaló que registraron una variación positiva en valores y volumen acumulados a abril de este año.

“En términos de valores, se incrementaron 13% y, en términos de volumen, 7%. No obstante, si comparamos la base de importaciones del año pasado respecto a este año, vemos que tuvo un deterioro del 7,2%”, refirió.

Por otro lado, hizo referencia a uno de los productos importados con mayor peso, que es el de los combustibles. En tal sentio, respecto al precio del petróleo, indicó que aún se mantiene en ascenso, debido al contexto geopolítico predominante durante el primer cuatrimestre del año.

Impuestos internos impulsan el crecimiento tributario

De acuerdo con lo explicado, los ingresos de impuestos internos mensuales tuvieron un crecimiento muy importante del 21% en abril y, en el acumulado, hubo un crecimiento del 14,2%.

“Los ingresos externos (aranceles que cobra Aduana) son los que presentan una dinámica negativa: en abril registraron una caída del 15,1% y, en el acumulado, del 8,4%”, refirió el director general de Política Macro Fiscal, Marcelo Rodríguez.

Ingresos totales crecieron gracias a vencimientos del IRE

Explicó que los ingresos totales registraron un crecimiento acumulado de 1,9%, impulsados principalmente por la recuperación de los ingresos tributarios, que aumentaron 5,3% al cierre de abril. Este desempeño estuvo explicado por la mayor incidencia de los impuestos internos, en particular por los vencimientos del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) registrados durante el mes.

La mayor recaudación de los impuestos internos estuvo impulsada principalmente por el aumento de las recaudaciones por impuesto a la renta empresarial, segmento que aportó un crecimiento del 6,3%, seguido por el IVA, con una contribución del 5%, y el impuesto a los dividendos y utilidades, que sumó 2,5%.

Esos tributos se consolidaron como los principales motores del desempeño positivo de los ingresos internos.

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En contraste, los impuestos externos registraron una caída del 8,4%, explicada principalmente por la disminución en la recaudación del IVA aplicado al comercio exterior, que retrocedió 4,6%. A esto se sumaron menores ingresos en otros conceptos, con una baja del 1,7%, y en los aranceles, que cayeron 1,5%.

Apreciación del guaraní afecta ingresos externos

Al observar con mayor detalle el comportamiento de los ingresos tributarios durante el primer cuatrimestre, se aprecia que el incremento acumulado del 5,3% estuvo explicado, en gran medida, por el dinamismo de los impuestos internos, cuya contribución alcanzó el 8,6%.

No obstante, sostuvo que los ingresos provenientes de impuestos aduaneros continuaron mostrando una desaceleración, influenciados por la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense, que reduce la base imponible expresada en moneda local para la recaudación vinculada al comercio exterior.

Por su parte, los ingresos no tributarios registraron una disminución asociada principalmente a la caída acumulada de 37,5% en los recursos provenientes de las entidades binacionales.

Gasto se incrementó en 10,6%

En cuanto al gasto, el MEF informó que se observó un incremento acumulado de 10,6%. Esta variación, según lo explicado, se debe fundamentalmente a mayores remuneraciones en los sectores de educación, seguridad y salud; al aumento en jubilaciones y pensiones; a la ejecución de programas sociales; y a las transferencias vinculadas al programa Hambre Cero.

Asimismo, indicó que el componente de bienes y servicios tuvo una incidencia relevante debido a la regularización de pagos atrasados en concepto de medicamentos.

Por su parte, sostuvo que el pago de intereses mostró una desaceleración, con una contracción interanual de 0,5%, contribuyendo a moderar parcialmente el crecimiento del gasto total.

Inversión pública con incremento acumulado de 9,1%

Por otro lado, el reporte menciona la inversión pública acumulada, que ascendió a G. 1.804 mil millones, equivalente a US$ 278,5 millones y al 0,45% del Producto Interno Bruto (PIB).

Se destacó la ejecución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que registró un incremento acumulado de 9,1%, explicado en parte por la regularización de pagos atrasados vinculados a obras públicas.

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