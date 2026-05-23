Pescadores de Ayolas anuncian protesta indefinida frente a Yacyretá por falta de apoyo

El representante de la Asociación de Pescadores Profesionales Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, explicó que la decisión fue tomada durante una asamblea desarrollada con dirigentes de diferentes organizaciones de pescadores.

En la reunión analizaron la difícil situación que atraviesan las familias dedicadas a la pesca, quienes actualmente tienen limitadas sus actividades laborales.

Según señalaron, además de la bajante del río, la proliferación de algas en varios sectores del Paraná impide el normal desarrollo de la pesca comercial y complica la circulación de embarcaciones. A esto, agregaron que se suma la falta de respuestas concretas de la Entidad Binacional Yacyretá para encontrar una salida a la crisis que atraviesa el sector.

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Los pescadores indicaron que el objetivo principal de la movilización es lograr una audiencia con el director paraguayo de la EBY, Luis Benítez. Consideran que las autoridades no están recibiendo información completa sobre la problemática o desconocen la gravedad de la situación que enfrentan las asociaciones de pescadores de Ayolas.

Ferreira manifestó que la asistencia basada en kits de víveres representa apenas una ayuda temporal y no una solución definitiva para las familias afectadas. “La entrega de víveres es importante, pero no resuelve el problema de fondo. Los kits duran como máximo una semana y los compañeros tienen otras necesidades que no se solucionan solo con mercaderías”, expresó.

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Asimismo, cuestionó que Yacyretá haya aprobado recursos por G. 16.000 millones para el sector agrícola de Misiones, mientras que los pescadores continúan sin recibir apoyo económico. “También tenemos derecho a que se nos dé una salida a la crisis que atravesamos en el sector pesquero”, sostuvo.

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