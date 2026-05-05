Suba de precios del combustible agrava la crisis del sector pesquero en Ayolas

Rolando Ferreira explicó que los pescadores enfrentan las dificultades generadas por la presencia de algas y la bajante del río Paraná, que limitan la actividad pesquera. A esto se suma el aumento continuo del combustible, que representa un nuevo golpe para el sector.

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La crisis impacta a más de 1.200 familias, muchas de las cuales dependen de créditos otorgados por acopiadores de pescado para poder salir a pescar. Sin embargo, debido a la baja producción en los últimos meses, estos financiamientos prácticamente han desaparecido, dejando a numerosas familias sin ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

“Teléfono cortado”

El dirigente manifestó que desde hace semanas no reciben respuestas por parte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) al pedido de limpieza del río Paraná, así como a la solicitud de un subsidio económico mensual mientras duren los trabajos. Denunció además la falta de comunicación con la institución.

“Existe teléfono cortado, no nos atienden las llamadas; de seguir esta situación no descartamos hacernos presentes frente a los portones de Yacyretá para que los responsables del área de Coordinación Social salgan a nuestro encuentro para escucharnos”, expresó.

Asimismo, advirtió que la crisis del sector pesquero tiene un fuerte impacto en la economía local. Señaló que el 80 % del movimiento económico de Ayolas depende de la pesca comercial, actividad que constituye el principal eje económico de la ciudad ante la falta de otras fuentes de empleo.

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