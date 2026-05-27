Ajuste del salario mínimo: obreros insisten con el 20% y empresarios esperan informe del BCP

Al término de la reunión del Conasam, el viceministro de Trabajo, César Segovia, resaltó que se mantuvieron en el marco del respeto y que esperan tener una posicion mínimamente consensuada antes del 15 de junio, para elevar a la Presidencia la propuesta de ajuste.

Por su parte, Bernardo Rojas, representante de la Central Obrera, sostuvo que los trabajadores se mantienen firmes en su propuesta de aumento de G. 647.000, argumentando que el reajuste debe responder al costo de vida y no limitarse únicamente a lo establecido por ley.

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“Nosotros estamos negociando el reajuste salarial, nada más. Sostenemos que el reajuste debe ser del 20%, o sea, G. 647.000, y queremos escuchar respuestas concretas en ese sentido”, expresó.

Rojas cuestionó además la falta de una contrapropuesta por parte del sector empresarial. Dijo que mientras los trabajadores ponen cifras sobre la mesa, la patronal insiste en ceñirse al mecanismo legal vigente y no debate sobre números.

“Nosotros ponemos los números y ellos no ponen. Nosotros decimos 20% y ellos responden ‘lo que dice la ley’. Pero acá lo que dice la necesidad, la calle y el costo de vida también tiene que pesar”, afirmó.

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Obreros plantean suspender negociaciones con empresarios

El dirigente sindical aclaró que las centrales obreras no abandonaron la mesa de diálogo, pero sí plantearon suspender temporalmente las negociaciones con el sector empresarial hasta que exista una postura “seria y responsable” respecto a la propuesta de reajuste.

Según indicó, los trabajadores buscarán continuar las conversaciones con el Gobierno y solicitarán una reunión urgente con el presidente de la República para abordar la situación salarial.

“Tiene que partir la conversación para que haya acuerdo. Porque si no hay acuerdo, nosotros tenemos que tomar otras medidas legales que nos corresponde a nosotros. Y vamos a tomar esas medidas legales en su momento y en su tiempo", advirtió en otro momento.

Empleadores rechazan el 20%

Por su parte, Enrique Vidal, representante del sector empleador, señaló que en la reunión se abordaron principalmente temas internos del funcionamiento del Consejo Nacional de Salario Mínimo, incluyendo la elaboración de un reglamento para el organismo.

Respecto al reajuste salarial, Vidal sostuvo que todavía no existen números sobre la mesa porque el sector empresarial aguarda el informe de inflación de mayo elaborado por el Banco Central del Paraguay.

“No podemos hablar de números si todavía el BCP no lanzó la inflación del mes de mayo. Seguramente para el lunes vamos a tener y para el miércoles ya vamos a poder hablar de porcentajes”, indicó.

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El representante empresarial confirmó además que no acompañan el pedido del 20% planteado por los trabajadores y defendió el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del BCP como base para el reajuste salarial.

“Nosotros confiamos en el IPC del Banco Central y tenemos que ceñirnos a la ley, definitivamente. Si se tiene que cambiar la ley, se estudiará, pero la cuestión no es sencilla”, declaró.