Salario mínimo: empleadores se plantan en que reajuste debe basarse en la inflación

Este viernes comenzó a reunirse Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam) para analizar el reajuste del salario mínimo legal vigente. De la reunión no participó el representante del sector de los empleadores.

En conversación con ABC Cardinal, el ingeniero Enrique Vidal reiteró que la discusión técnica debe ceñirse estrictamente a la normativa vigente, que establece el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como único parámetro de ajuste. Su postura responde al pedido de las las centrales obreras de incluir variables como el Producto Interno Bruto (PIB) o el costo de una canasta básica reducida.

“Nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice la ley. La ley nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer y cómo regirnos. Nos dice que nos guiemos por el IPC. Mientras la ley no se cambie, nosotros no podemos salir de ella”, afirmó Vidal.

No obstante, señaló que el sector empleador (representado por gremios como Feprinco y la UIP) no se cierra a estudiar cambios en la fórmula, pero subrayó que el Conasam no es el ámbito para dicha reforma. Según el ingeniero, cualquier modificación de los parámetros legales debe ser consensuada en la mesa que integra al Gobierno, empresarios y sindicatos.

Advirtió que cambiar el uso del IPC por otro tipo de medición no es algo que se pueda resolver de forma inmediata. “Es un estudio que lleva tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana”, dijo.

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Reunión fuera de fecha y sin inflación “galopante”

Vidal destacó que el crecimiento del 6% del PIB el año pasado demuestra que no hay una crisis macroeconómica que justifique reuniones de urgencia o cambios bruscos fuera de fecha. Remarcó que la ley indica que el porcentaje final a reajustar debe ceñirse a la variación del mes de mayo y recién ahí se debe reunir el Conasan.

“Normalmente, Conasan se reunía en los últimos días de mayo y después los primeros días de junio para pasarle a la ministra y que la ministra se lo pase al Poder Ejecutivo; ese es el procedimiento. Yo recuerdo que el salario mínimo se tocaba una vez que se tenga una inflación del 10 por ciento (…) no hay ninguna inflación galopante ni nada por el estilo, al contrario. Y tenemos un crecimiento positivo”, manifestó Vidal.

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