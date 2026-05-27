Ayolas avanza en gestiones para convertirse en sede de nuevos parques industriales

La comitiva, integrada por el viceministro de Comercio, Alberto Sborovsky; el viceministro de Industria, Javier Viveros, entre otros, se reunió con el intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR – HC), concejales municipales y representantes de la Cámara de Comercio de Ayolas. Del encuentro también participaron el gerente de las obras de Aña Cua margen derecha, Ing. Carlos Yorg; el jefe paraguayo del Departamento Técnico de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), Ing. Ronny Ayala; el jefe financiero de la EBY, Lucio Belotto, entre otros representantes.

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Durante su intervención, Marco Riquelme señaló que la visita al departamento de Misiones forma parte de un plan de ordenamiento territorial impulsado a nivel país. Indicó que actualmente existe interés de inversionistas paraguayos y extranjeros en instalarse en Paraguay, pero que para ello es necesario avanzar en la organización territorial, el diseño de zonas industriales y la disponibilidad de servicios básicos como energía eléctrica, accesos y agua.

El ministro agregó que el objetivo es direccionar el excedente energético que actualmente se cede al Brasil hacia futuras áreas industriales, permitiendo atraer inversiones y generar desarrollo económico en distintas regiones del país.

En el distrito ayolense se presentó además el proyecto de ordenamiento territorial, considerado un avance importante para la ciudad. Riquelme recordó que, de los 248 municipios del país, solamente 40 cuentan actualmente con este tipo de planificación. En ese sentido, expresó su deseo de que Ayolas pueda convertirse en uno de los próximos municipios en concretarlo, atendiendo que el ordenamiento territorial es clave para atraer inversiones.

Condiciones favorables

Por su parte, Carlos Duarte manifestó que Ayolas reúne condiciones favorables para la instalación de parques industriales y para recibir a industrias interesadas en radicarse en Paraguay. Explicó que durante la reunión con el ministro y el equipo técnico se analizaron las condiciones existentes y los aspectos pendientes para avanzar en la instalación de un parque industrial en el distrito.

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Asimismo, indicó que las conversaciones permitieron avanzar en varios objetivos conjuntos entre la Municipalidad de Ayolas, la Entidad Binacional Yacyretá y el equipo técnico del Ministerio de Industria y Comercio.

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“Estamos en condiciones de albergar por lo menos una industria antes de fin de año. Se tiene espacio físico, energía eléctrica. Con la instalación de industrias lo que se busca generar es mano de obra local, y eso va a repercutir en las familias que puedan trabajar en estas industrias”, señaló.