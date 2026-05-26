Sector pesquero denuncia perjuicios causados por operaciones de Yacyretá

Poco después de las 7:00, un grupo de pescadores se ubicó frente a los portones de ingreso a la sede administrativa de la EBY, ubicada en el barrio Villa Permanente de esta ciudad. La movilización tiene como objetivo exigir una audiencia con el director Luis Benítez, además de solicitar la limpieza del río Paraná. Piden igualmente fuentes de trabajo mientras duren las tareas de limpieza y la reposición de elementos de pesca dañados por la proliferación de algas.

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Durante la protesta, el dirigente Agustín Segovia señaló que la situación que atraviesan los trabajadores del sector es consecuencia directa de las operaciones de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). Asimismo, advirtió que, si los afectados permanecen en silencio, desde la EBY continuarán tomando decisiones que perjudican al sector pesquero.

El dirigente explicó que la regulación constante de la cota mediante las compuertas del vertedero Aña Cua, utilizada para generar una mayor cantidad de energía, provoca el alejamiento de los peces. A esta situación se suma la pronunciada bajante del río Paraná, fenómeno que favoreció la formación y proliferación de algas acuáticas, afectando la pesca comercial y la navegación aguas abajo de la represa.

“Por culpa de la represa los peces se terminaron en esta zona; por eso necesitamos permanecer unidos y que se entienda bien por qué salimos a la calle para reclamar nuestros derechos”, expresó Segovia.

Además, indicó que agotaron todas las instancias antes de iniciar la manifestación. Según explicó, desde diciembre de 2025 presentaron reiteradas notas ante la EBY solicitando limpieza del río Paraná, entrega de kits de víveres, trabajo temporal y reposición de elementos de pesca. Sin embargo, afirmó que hasta el momento solo recibieron productos básicos de la canasta familiar y no obtuvieron respuestas sobre los demás pedidos.

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“Pedimos sobre todo una audiencia con el director de Yacyretá porque creemos que sus colaboradores no le hacen llegar la información completa”, manifestó.

A raíz de una disposición interna de la EBY que prohíbe brindar información institucional, no fue posible obtener la versión oficial de la binacional sobre los reclamos de los pescadores. No obstante, este medio permanece abierto a incluir su postura.

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