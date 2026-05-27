Exportadores piden al BCP equilibrar el dólar ante disminución de divisas y caída de la cotización

El dólar a nivel global se devaluó desde el final del año pasado e inicio de este año, lo que generó una cotización más baja en el país, lo que debería beneficiar a la población en general, pero genera pérdidas importantes para los exportadores.

A esta devaluación se sumaron las políticas del Banco Central del Paraguay (BCP), que inyecta dólares en el mercado para su devaluación, como también el incremento del precio del combustible a raíz del conflicto en Medio Oriente, tras el cierre del Estrecho de Ormuz por Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel al país persa.

El presidente de CapEx, Sebastián González, dijo que la depreciación de la moneda estadounidense en el país es del 25%, mientras que en la región de entre 10% y 12%, lo que generó una gran desventaja en la competitividad de los exportadores paraguayos, por lo que realizaron una reunión con autoridades del BCP a fin de buscar medidas que equilibren la moneda.

“Nosotros pedimos tratar de ecualizar y llegar a los niveles de la región para poder sostener un poco todo lo que sea la parte del tipo de cambio, en donde también nosotros creemos que podemos estar en el orden de los G. 6.300, G. 6.500, por lo menos coyunturalmente hasta que esta situación mejore”, precisó.

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Caída del dólar y pérdida de exportadores paraguayos

Agregó que existen ciertos periodos en donde este porcentaje de devaluación de la moneda en función de tipo de cambio se dio entre 9% y 10%; sin embargo, la caída fue muy abrupta, lo que golpeó muchísimo al sector al no tener una previsibilidad o un amortiguamiento.

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Sostuvo que hoy en día están un 10% de pérdida de competitividad económica, directamente multiplicado por todas las exportaciones a nivel país, el cual ya tiene una gran desventaja al ser de un país mediterráneo, por lo que todas las exportaciones deben hacerse por Montevideo, Buenos Aires u otros puertos para salir tanto al océano Atlántico, como al Pacífico.

Esto se suma también al descenso del nivel de los ríos que duró 40 días, que hoy día está resuelto, pero que les generó un mayor gasto de entre US$ 10 y US$ 15 por tonelada.

Tras la reunión que mantuvieron con el BCP, los representantes del ente rector les explicaron que como institución deben mantener un control en la inflación, lo que motiva a intervenir en el mercado cambiario interno al comprar o vender dólares, a fin de nivelar la inflación, pero que una intervención en este momento sería perjudicial.

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“Quedamos en seguir conversando, seguir viendo alternativas que puedan beneficiar a las exportaciones, porque finalmente, o sea, cuando nosotros hablamos de exportaciones, mucha gente interpreta que es solamente el sector de exportación, pero no es tan así, finalmente las divisas que entran a Paraguay terminan de alguna u otra manera en el consumidor final”, refirió.

Dólar bajo no se refleja en consumo

Agregó que este consumidor final, a través de su salario, paga lo que va a consumir y un dólar bajo, si bien en teoría es bueno, tampoco se ve que repercuta en los precios del mercado para el consumo diario.

Recordó que los exportadores hoy en día están trabajando con sus reservas para afrontar esta situación, como también algunos recurren al mercado financiero con préstamos, al menos hasta tanto la situación mejore o se estabilice el dólar y los precios se puedan ecualizar, lo cual se daría con el tiempo y tras una solución al conflicto en Medio Oriente.

Detalló que los funcionarios del BCP les indicaron que el objetivo de la inflación está al 3,9%, considerando que en el primer trimestre fue de 1,9%, ya consolidado.

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“Entendemos la función del Banco Central y creemos que hay una pequeña brecha en donde se puede llegar, si querés llamarle intervenir, se puede llegar a intervenir y comprar dólares, fondearse para comprar dólares baratos, fondearse para el futuro y tratar de afrontar quizás pasivos con dólar barato”, explicó.