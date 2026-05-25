Ante picos del dólar, el BCP debe desarrollar herramientas para amortiguar, sostiene economista

Si bien semanas atrás se registró un descenso “muy brusco” del dólar, que ahora empieza a recuperarse levemente, el tipo de cambio aún no se está normalizando. De acuerdo con el economista Jorge Garicoche, esto es debido a “la tensión de liquidez” (faltante o escasez de guaraníes) que existe en el mercado financiero.

En ese sentido, comentó que existe una necesidad de guaraníes y que, si bien los bancos grandes y medianos tienen capacidad de responder a la demanda de crédito, los “pequeños”, ante esa necesidad de moneda local, en muchos casos están desprendiéndose de los dólares que poseen.

“Les denominamos entidades pequeñas, pero sus movimientos son grandes y tienen impacto. En este punto, creo que el rol del Banco Central es importante. Si bien se dijo que no intervendrá porque es una cuestión que está sucediendo en el mundo -el desplome de la moneda estadounidense- y que está pasando en todos lados, nuestras caídas o incrementos son muy bruscos”, expresó.

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“Suavizar la caída”

Según indicó, la idea es que la caída que “fue brusca se dé de manera más suavizada”, especialmente cuando factores puntuales, como la participación del sector bancario o de algún banco específico en operaciones de mercado, terminan golpeando mucho.

En ese aspecto, sostuvo que es importante que el BCP vaya desarrollando herramientas de mercado abierto, ya sean diarias o semanales, esto “para suavizar más la situación”.

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“Es momento de que no solo entre a actuar, sino también a desarrollar nuevas herramientas. Un país que se sofistica también requiere de una política monetaria y cambiaria mucho más sofisticada. Si es parte del proceso de aprendizaje, quizás sí, pero es momento justamente de que hagamos eso porque, sin lugar a dudas, la caída del dólar se da a nivel regional y global”, explicó el economista.

No obstante, reiteró que una de las grandes complicaciones que tiene el país son “esos picos muy bruscos de caídas o incrementos” que suceden entre un día y otro y que, dependiendo de la posición en la que uno se encuentre, terminan golpeando bastante. Por ello, consideró importante suavizar esos movimientos.

Utilizar herramientas sin “ensuciar” al mercado

“Se trata de una situación que está ocurriendo a nivel mundial. Hay que usar los instrumentos disponibles para cubrirse y coincido en que el Banco Central debe tener una participación. Cuando hablo de involucrase, no me refiero a ensuciar el mercado. Hay que ser claros sobre el rol que se le va a pedir al ente matriz”, aseveró.

En ese aspecto, detalló que no se trata de que el Banco Central "entre artificialmente" a incrementar el valor del tipo de cambio para que ciertos sectores se vean menos perjudicados o directamente beneficiados, sino de evitar esas caídas bruscas.

Impactos en el sector importador y exportador

En lo que refiere a los sectores, afirmó que los exportadores están afectados, dado que sus ingresos son en dólares y gran parte de sus costos están en divisa local, por lo que tienen pérdidas, al igual que el rubro inmobiliario.

Por el lado de los importadores, alegó que existe una crítica muy fuerte, incluso desde el propio Gobierno, respecto a la reducción de precios de muchos productos que no están llegando, especialmente, hasta a la mesa de los consumidores en el día a día.

No obstante, otro aspecto a analizar es que la baja de la divisa norteamericana vuelve a representar un alivio en ciertos sectores frente a ciertas presiones inflacionarias.

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Paraguay importa inflación

“Paraguay importa gran parte de mercaderias de China que son productos tecnológicos. En cambio, los productos del día a día vienen de Argentina, Brasil y Chile. Entonces, no solo importamos productos sino también inflación, y eso es lo que termina golpeándonos”, subrayó.

A su vez, manifestó que ese es un factor importante para explicar por qué los precios no están bajando. “Hay varios elementos y es la suma de una serie de factores por los cuales la reducción de precios no necesariamente se da en la misma proporción en que cae el tipo de cambio. El dólar es un elemento más, no el único”, amplió.

Desempeño económico de los sectores

Finalmente, analizó el desempeño de la economía en el primer cuatrimestre y precisó que Paraguay sigue creciendo. En ese sentido, manifestó que sectores como el agro mantienen esa tendencia, de aumento, mientras que el sector industrial manufacturero “está muy lento”, aunque otros, como la maquila, avanza a grandes ritmos.

Para Garicoche, la maquila continúa rompiendo récords de exportación, mientras que en el rubro de servicios las ventas son muy heterogéneas y varían según los segmentos.

“Uno ve un avance muy lento en el consumo masivo, hipermercados y supermercados, pero constata un incremento muy interesante en la venta de vehículos, por la necesidad de movilidad. Los segmentos medios y altos siguen comprando, mientras el bajo está un poco más apretado”, destacó.

Añadió que eso también se refleja en el financiamiento. Según explicó, las líneas de tarjetas de crédito de menos de G. 3 millones registran un crecimiento muy alto y también aumentó su morosidad, lo que da una pista, según el economista, de que parte del consumo actual está siendo financiado.