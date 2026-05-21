El dólar vuelve a ceder y cerró este jueves en G. 6.140

El dólar sigue cediendo terreno frente al guaraní y este jueves cayó cerca de 30 puntos en comparación a la posición de la jornada anterior, manteniendo una tendencia a la baja en medio de las incertidumbres externas por el panorama bélico que está volviendo a atraer la atención del mercado internacional, luego de que el conflicto en Medio Oriente se haya intensificado.

El dólar tuvo una baja global, lo que también afectó al mercado local cambiario, que muestra una tendencia a la baja desde hace varios meses debido a una combinación de fundamentos nacionales e internacionales.

En medio de este escenario de incertidumbres, el dólar cotizó este jueves en promedio a G. 6.140 en el cambio efectivo y a G. 6.093 en el cambio interbancario. Con esta nueva baja en la cotización, la divisa estadounidense acumula una depreciación de alrededor del 25% frente al guaraní.

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Expectativa de agentes a la baja

Recientemente, la Encuesta de Variables Económicas (EVE) reveló que la percepción de los agentes cuanto al tipo de cambio del dólar estadounidense se mantienen a la baja y así para el presente mes de mayo de 2026 se ubicó en 6.200, dato inferior a la estimación de la encuesta previa para el mismo periodo cuanto estimaron el valor de la divisa en G. 6.502.

Mientras que para el cierre de 2026 la expectativa de los agentes se situó en G. 6.475, cifra inferior a la estimación reportada en la encuesta del mes anterior de G.6.700. Para el cierre de 2027, los agentes económicos estiman un TCN de G. 6.700, inferior a G. 6.900 que previeron en la encuesta anterior.