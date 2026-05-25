Dólar bajo golpea a exportadores, pero Gobierno descarta intervenir el mercado

Este lunes, durante el programa Mesa con EVP, el viceministro de Comercio y Servicios, Alberto Sborovsky, reconoció que la baja del dólar genera un impacto negativo para los sectores exportadores, tal como advirtió la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), cuyos representantes se reunieron recientemente con autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP).

Según explicó, las empresas que exportan y cobran en dólares reciben hoy menos guaraníes al liquidar esas divisas en el mercado local. “Hay una afectación definitivamente negativa para los sectores exportadores”, admitió.

Sborovsky señaló que la caída de la moneda estadounidense redujo la competitividad de algunos rubros. Incluso mencionó que ciertos sectores perdieron cerca de 20% de competitividad en el último año.

“Perder veinte o veintipico por ciento de competitividad en un año es mucho, no es poco”, afirmó.

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Defensa de la libre flotación

Pese al reclamo del sector exportador, el viceministro dejó en claro que el Gobierno no prevé cambios en la política monetaria aplicada por el BCP.

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Sostuvo que Paraguay mantiene un esquema de tipo de cambio libre, en el que el valor del dólar se define por la oferta y la demanda, sin intervención artificial del Estado.

“El valor del dólar está determinado por la oferta y la demanda en el mercado”, indicó. Añadió que el comportamiento actual de la divisa “corresponde a precios reales”.

En ese sentido, descartó que el Banco Central ceda a presiones para sostener el dólar mediante intervenciones. “Yo no creo que el Banco Central cambie de política”, expresó.

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Preocupa la volatilidad

Aunque defendió el esquema de libre mercado, Sborovsky reconoció que los movimientos bruscos del dólar generan incertidumbre y afectan la previsibilidad de los negocios.

Recordó que hace unas semanas la divisa estadounidense cayó entre 300 y 500 puntos en pocos días, situación que golpeó especialmente a exportadores y sectores vinculados al comercio exterior.

“No es sano para nadie que haya una volatilidad muy grande en un tiempo corto”, afirmó.

El funcionario insistió en que el problema no pasa únicamente por el nivel del dólar, sino por la velocidad de las variaciones.

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Más dólares por inversiones y exportaciones

Sborovsky también atribuyó la caída del dólar al fuerte ingreso de divisas al país, tanto por exportaciones de commodities como por inversiones extranjeras.

Destacó el crecimiento de industrias instaladas bajo el régimen de maquila y el aumento de la inversión extranjera directa, factores que incrementan la oferta de dólares en el sistema financiero paraguayo.

“Son dólares genuinos que entran al circuito financiero paraguayo”, sostuvo.

A esto sumó factores externos, como la estrategia de Estados Unidos de mantener un dólar más competitivo para abaratar sus productos en el exterior.

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“No se debe empujar un dólar irreal”

Finalmente, el viceministro reiteró que no comparte la idea de sostener artificialmente el precio del dólar, aunque dijo comprender la preocupación del sector exportador.

“Definitivamente sí están recibiendo menos guaraníes”, reconoció.

No obstante, insistió en que el desafío de fondo pasa por mejorar la competitividad real de la economía paraguaya y no por manipular el tipo de cambio.