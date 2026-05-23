¿Es el fin de la improvisación en IPS? Ordenan auditar la salud financiera de los fondos del ente

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presidencia de Isaías Fretes, marcó un punto de inflexión en la gestión de sus reservas al exigir una revisión profunda y actualizada de la salud financiera de sus dos pilares fundamentales: el Fondo de Jubilaciones y Pensiones y el Fondo de Salud.

En la última sesión, marcada por la búsqueda de transparencia técnica, los consejeros coincidieron en que la institución debe dejar atrás la toma de decisiones basada en estimaciones, para pasar a un modelo de gestión guiado por informes actuariales con rigor científico.

​IPS: el desafío de la sostenibilidad ante la nueva normativa

​El debate giró en torno al equilibrio autofinanciero. La preocupación de los miembros del Consejo se focalizó en cómo asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, considerando las fuentes de financiamiento actuales y la necesidad de explorar alternativas que garanticen el flujo constante de recursos.

Lea más: “IPS no es beneficencia”: en Villa Santo Domingo, viviendas se ocupan gratis desde 2012

​Un elemento determinante en la discusión fue el impacto de la Ley N° 7235, que establece la creación y funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Los consejeros enfatizaron que cualquier plan de contingencia o proyección de impacto debe estar estrictamente ceñido a este nuevo marco legal, garantizando que el IPS no solo cumpla con sus obligaciones sociales, sino también con las nuevas exigencias de control y solvencia que impone la normativa nacional.

​La deuda pendiente: el análisis del Fondo de Salud

​Si bien el Fondo de Jubilaciones suele concentrar la atención pública, durante la sesión se advirtió una carencia crítica: la falta de un análisis actuarial contemporáneo sobre el Fondo de Salud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La consejera Bettina Albertini, quien impulsó el pedido de informe, fue contundente al cuestionar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones actuales.

​“Nos falta un análisis actual del Fondo de Salud para una mejor toma de decisiones; es algo que ya se venía hablando en el Consejo y necesitamos avanzar en ese informe actuarial”, sentenció.

Lea más: IPS: detectan millonarias pérdidas por alquileres de equipos en traumatología

El reclamo apunta a una realidad institucional donde, históricamente, el presupuesto de salud ha operado bajo una lógica de urgencias y no bajo una planificación actuarial de largo plazo que identifique con precisión el costo-beneficio de las coberturas y la eficiencia en el uso de los aportes de los trabajadores.

​Es rigor técnico, no improvisación, dicen

​Ante el diagnóstico expuesto, el pleno del Consejo de Administración llegó a un consenso unánime: la administración de los recursos de los asegurados exige una base documental de alta precisión técnica. En este sentido, se remitió de forma oficial a las gerencias técnicas un pedido de informe detallado.

Este documento deberá contener no solo el estado de la situación actual, sino también proyecciones de impacto financiero que permitan al Consejo anticipar escenarios y tomar decisiones informadas antes de comprometer los fondos institucionales.

Lea más: A un mes del cambio en la dirección del IPS, ¿se percibe alguna mejora? Esto dicen los asegurados

​Con esta medida, el Consejo liderado por Fretes busca establecer un “semáforo financiero” que permita conocer, en tiempo real, cuál es el margen de maniobra real con el que cuenta el IPS, tanto para el pago de los haberes jubilatorios como para el sostenimiento de su vasta y compleja red de servicios médicos a nivel nacional.