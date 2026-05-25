“Gran cirugía” del IPS: así fueron los primeros 30 días de gestión de Isaías Fretes

Tras completarse el primer mes de gestión de Isaías Ricardo Fretes Zárate al frente del Instituto de Previsión Social (IPS), quien asumió el mando el pasado 22 de abril, la institución presentó un exhaustivo informe de rendición de cuentas.

La nueva administración plasmó un diagnóstico severo pero proactivo. A través de varios frentes de trabajo paralelos, la gestión reporta hitos significativos y números sólidos que demuestran que la red previsional y sanitaria mantiene su operatividad en medio de reformas estructurales.

¿Cuáles son los cambios hechos por Isaías Fretes en IPS?

1. Gobernanza y transparencia radical

Uno de los principales ejes introducidos por Fretes es la apertura de las deliberaciones de la Secretaría del Consejo de Administración. Durante estos primeros 30 días se realizaron 7 sesiones, en las cuales se procesaron 140 expedientes y se emitieron 67 resoluciones, registrándose además 9 personas capacitadas.

Las sesiones ahora cuentan con transmisión en vivo. Según remarca la presidencia, la publicidad de los actos no constituye un mero simbolismo, sino una condición obligatoria para dotar de credibilidad a las reformas estructurales.

2. Estabilización de la Red Sanitaria

A pesar del crítico contexto de fondo, la Gerencia de Salud a cargo de Derlis León, garantizó la continuidad de los servicios sanitarios registrando un total de 468.772 atenciones médicas en toda la red.

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Entre los principales logros asistenciales del mes, destacan:

Se concretaron 3.290 cirugías totales , desagregadas de forma específica en 1.266 cirugías de traumatología y 861 de cirugía general en dicho hospital.

Se implementaron jornadas de atención los días sábados, logrando atender a 880 pacientes para descongestionar la demanda. Se activó la Maratón de Consultas de Otorrinolaringología, proyectando brindar 400 consultas semanales (80 pacientes diarios) para acortar las listas de espera.

Se ejecutaron G. 3.409 millones en equipamiento biomédico y mobiliario. Adicionalmente, se habilitaron 30 nuevas camas en servicios especializados del Hospital Central del IPS.

Se incorporaron modernos equipos BIORAD al Hemocentro del IPS en la ciudad de Concepción.

En el corazón del gasto farmacéutico se realizó una intervención de gran envergadura. Se evaluaron más de 5.000 productos médicos, recomendando formalmente la exclusión de más de 900 ítems entre insumos y medicamentos del vademécum institucional.

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De acuerdo con las declaraciones del titular del IPS, esta depuración técnica significará un ahorro estimado de “millones y millones de guaraníes” por cada ejercicio financiero, redirigiendo el capital de los asegurados hacia coberturas esenciales.

3. Combate al desabastecimiento

La Gerencia de Abastecimiento y Logística, a cargo de Cecilia Rodríguez, reconfiguró sus prioridades bajo la premisa de que cada guaraní invertido debe verse reflejado directamente en la farmacia, la camilla o el quirófano. Los frentes operativos se dividieron en tres estrategias de impacto inmediato:

El IPS enfrentaba un escenario de desabastecimiento crítico, reflejado en 291 ítems con stock cero (equivalente al 57% de desabastecimiento general). Al cierre de este primer mes, la previsional cuenta con 171 ítems en proceso de entrega, lo que proyecta reducir los niveles de desabastecimiento drásticamente al 23%.

Dando cumplimiento estricto al Artículo 343 de la normativa legal, que prohíbe emitir órdenes de entrega de medicamentos o insumos sin el respaldo real de disponibilidad financiera de la institución, la emisión de órdenes promedió G. 53.000 millones entre febrero y abril. Esto contrasta radicalmente con el promedio del año pasado, que ascendía a los G. 188.000 millones .

Para capear la asfixia financiera, la previsional activó talleres internos enfocados en la fabricación y reparación directa de mobiliarios y soportes institucionales.

4. Fiscalización y auditorías:

La transparencia se materializó en una fuerte ofensiva de control financiero y patrimonial en alianza con estamentos gubernamentales:

Auditoría Interna del IPS: Actualmente encabeza la fiscalización rigurosa de diversos llamados licitatorios vigentes (cuyos detalles se mantienen bajo estricta reserva para salvaguardar el éxito de las investigaciones) y despliega controles directos sobre los circuitos de entrega de medicamentos.

Auditoría General del Poder Ejecutivo: Colabora estrechamente en la fiscalización del Parque Sanitario institucional, así como en el inventario real y verificación de los activos fijos de la previsional, que abarcan terrenos, edificios e inmuebles.

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Contraloría General de la República (CGR): Se encuentra ejecutando auditorías simultáneas concentradas en siete áreas neurálgicas:

5. Verificaciones In Situ

Durante la conferencia de prensa, se indicó también que con el propósito de relevar las necesidades de primera mano de los asegurados y constatar las deficiencias edilicias y operativas, las autoridades condujeron recorridas presenciales de inspección técnica en centros asistenciales clave de todo el país. El itinerario de verificaciones abarcó de manera integral:

Los centros de atención médica tercerizados en la región del Chaco.

El Hospital del IPS en Encarnación y la Unidad Sanitaria de Fram (departamento de Itapúa).

El Puesto Sanitario de Villa Hayes y el Hospital del IPS en Benjamín Aceval (departamento de Presidente Hayes).

El Hospital Regional de Concepción y la Unidad Sanitaria de Horqueta (departamento de Concepción).

El Hospital Regional de Villarrica y el Puesto Sanitario de Tebicuary (departamento del Guairá).

El emblemático Hospital Central y el Hospital 12 de Junio en Asunción.

6. Protección previsional y reformas económicas

La Gerencia de Prestaciones Económicas, a cargo de Cecilia Cubas, reportó un dinámico avance procesando un total de 74.266 reposos médicos (por enfermedad, maternidad y accidentes laborales), lo cual representa una ejecución presupuestaria del 45% que garantiza el flujo constante de subsidios económicos para la fuerza trabajadora.

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Hito histórico en Fe de Vida Digital: Se implementó una transformación sustancial en la atención a jubilados mediante la validación virtual a través del sistema SBELAP. Por primera vez, la modalidad virtual (47,3%) superó a la presencial (46,3%), lo que facilitó que 42.987 jubilados acreditaran su supervivencia de manera remota sin la necesidad de trasladarse a las oficinas públicas.

Aplicación de la Nueva Ley 7446/2024: La normativa previsional ya se encuentra plenamente operativa. El 35% de los nuevos beneficiarios que ingresaron al sistema optó por acogerse a la liquidación jubilatoria basada en el promedio de los últimos 120 meses, ejerciendo de este modo el derecho de opción legal que busca inyectar mayor estabilidad a sus haberes previsionales.

7. Infraestructura digital, monitoreo y modernización

Desde el IPS aseguran también, que la Gerencia de Desarrollo y Tecnología, a cargo de Juan Carlos Frutos, focalizó sus esfuerzos operacionales en robustecer la atención al asegurado y dotar a la presidencia de herramientas ágiles de toma de decisiones:

Optimización del Call Center: Se incorporaron 35 nuevos agentes técnicos para la atención de llamadas telefónicas, lo que hizo posible ampliar el servicio a una cobertura total de 24 horas, de lunes a domingos .

Ciberseguridad y conectividad regional: Se instalaron avanzados equipos de seguridad informática NGFW Huawei en los nodos de Luque y San Pedro.

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Planificación estratégica: Se implementaron nuevos tableros de control ejecutivo directo para el despacho presidencial, se actualizó integralmente el diseño de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS), y se presentó formalmente el Plan Operativo Institucional (POI) ante el Consejo de Administración. Además, se llevó a cabo la primera visita técnica de difusión del Plan Estratégico Institucional (PEI) y recolección estadística en la localidad de Puerto Casado.

8. Formalización del capital humano e inclusión médica

A través de la Dirección de Gestión del Talento Humano, a cargo de Diana Giménez, se reportaron tres hitos sustanciales en materia de ordenamiento laboral:

Migración masiva al SINARH: Se migraron satisfactoriamente 8.620 legajos de funcionarios al Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH). El cumplimiento de esta disposición de la Ley 1535 reviste una importancia altamente estratégica: faculta al Estado a identificar con precisión duplicidades de funciones, asignaciones de categorías salariales irregulares o casos de doble cobro indebido de remuneraciones. Con esto, la nómina finalmente “tiene dueño, nombre y apellido”.

Incorporación de médicos: Se formalizó la contratación e inclusión de 237 nuevos profesionales médicos destinados a cerrar la brecha asistencial en puntos críticos de atención.

Capacitación: Se emitieron un total de 5.964 certificaciones de capacitación para el personal de la institución.

9. Defensa patrimonial y denuncias penales

La Dirección Jurídica del IPS, a cargo de Pablo Morínigo Cáceres, también presentó un resumen singniticativo de la defensa patrimonial que realiza la nueva gestión. Los resultados jurídicos alcanzados de forma verificable en los primeros 30 días comprenden:

La recuperación activa de más de G. 662 millones en concepto de fondos institucionales devueltos.

La apertura y seguimiento procesal activo de 38 causas penales dirigidas a sancionar penalmente la evasión de aportes y las irregularidades patrimoniales detectadas.

La obtención de resoluciones favorables en 5 amparos constitucionales ganados en los tribunales.

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El avance firme en la concertación de convenios interinstitucionales clave y la culminación del reporte actuarial técnico relativo a la incorporación de trabajadores independientes.

La administración Fretes busca fijar así una estricta hoja de ruta basada en la transparencia institucional, la migración digital y la recuperación de la credibilidad pública del IPS.