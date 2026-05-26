Empresarios ofrecen apoyo al IPS ante proyecciones de quiebra para 2046

Esta tarde se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), donde representantes de diversos gremios empresariales del país se reunieron con las autoridades de la institución para formalizar una alianza estratégica de colaboración.

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El encuentro, que fue definido como un espacio espontáneo y despojado de intereses particulares, tuvo como eje la búsqueda de transparencia en la gestión de la previsional y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores paraguayos.

Empresarios alertan sobre la sostenibilidad futura del IPS

Los líderes gremiales destacaron que su presencia responde a la necesidad de trabajar conjuntamente con la administración del IPS. Los empresarios enfatizaron que la productividad del país depende directamente de un sistema de salud eficiente para los colaboradores.

“Nuestro interés es la patria, nuestro interés son los empleados. Venimos a ofrecer nuestro hombro para trabajar en las cosas bien hechas, sin buscar peleas, sino soluciones”, destacó Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

No obstante, los representantes del sector privado manifestaron su profunda preocupación por las proyecciones actuariales de la previsional. Según los datos expuestos por los empresarios, la institución enfrenta un panorama crítico a largo plazo. Advierten que en el año 2036 se producirá una descapitalización del fondo de pensiones, derivando en la quiebra técnica del IPS para el año 2046 de no mediar medidas correctivas inmediatas.

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El grupo de empresarios subrayó que, si al país y a la seguridad social le va bien, el sector privado se fortalece, beneficiando así a toda la nación.

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Entre los empresarios y líderes gremiales presentes se encontraban por ejemplo, Miguel Carrizosa presidente de la CADAM (Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias); Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP); Gerardo García, presidente de Cifarma (Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay); Alfred Fast, presidente de la Federación de Cooperativistas de la Producción; Gustavo Eguez, presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP); entre otros.

Compromiso con la transparencia y rendición de cuentas

Isaías Fretes, presidente del IPS agradeció el respaldo gremial y reafirmó que el “rumbo” de su administración es la transparencia absoluta. Durante su intervención, el titular de la institución expuso un diagnóstico crudo sobre la situación actual, revelando un déficit operativo significativo.

Según los datos resaltados por el presidente del IPS, la institución requiere aproximadamente de G. 12 billones anuales para cumplir con sus obligaciones, pero actualmente solo cuenta con G. 6 billones. Además, informó sobre la actualización del vademécum de medicamentos, del que se eliminarán alrededor de 900 ítems que estaban desfasados o desactualizados, pero que se seguían adquiriendo de forma ineficiente.

Fretes señaló que el objetivo de esta nueva etapa es realizar una “reingeniería” institucional que permita superar la crisis, erradicar la corrupción y garantizar la sostenibilidad del servicio para los asegurados, jubilados y trabajadores.