Economía
28 de mayo de 2026 a la - 01:00

Bancos, financieras y cooperativas, con más del 70% de los Bonos del Tesoro

Bancos, financieras y cooperativas, con más del 70% de los Bonos del Tesoro
Bancos, financieras y cooperativas, con más del 70% de los Bonos del TesoroArchivo, ABC Color

Los Bonos del Tesoro (BOTES) en circulación en el mercado local alcanzaron un saldo de G. 8,498 billones al cierre de abril de 2026, equivalentes a USS 1.421 millones, lo que evidencia una mayor utilización del mercado doméstico como fuente de financiamiento por parte del Estado paraguayo. La composición de los tenedores muestra una fuerte participación de los bancos, financieras y cooperativas concentrando más del 70% del total emitido. El resto se distribuye entre inversores institucionales, personas físicas y jurídicas.

Por ABC Color

El principal tenedor de BOTES es el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con una cartera de G. 1,337 billones, equivalente al 15,72% del total. Su posición refleja el rol de los instrumentos públicos como alternativa de inversión para entidades vinculadas a la estabilidad financiera. En segundo lugar, se ubica Itaú, con G. 1,107 billones y una participación de 13,03%, consolidándose como el mayor banco privado expositor a deuda soberana local.

La tercera posición corresponde a Sudameris, que mantiene G. 895.891 millones, representando el 10,54% del mercado. Más atrás aparece Ueno, con G. 739.616 millones y una participación de 8,70%, mientras que Continental registra inversiones por G. 609.651 millones, equivalentes al 7,17% del total.

Dentro de los diez mayores tenedores, aunque con porcentajes inferiores también figuran Zeta Banco, con 6,89% de participación; GNB, con 4,84%; Basa, con 4,42%; además de la categoría de Inversor Institucional, que concentra 4,31% del saldo. El décimo lugar corresponde al Banco para la Comercialización y la Producción SA, con una participación de 3,38%. En conjunto, estos diez actores concentran aproximadamente el 80% de los BOTES emitidos en el mercado local, lo que refleja una elevada concentración en instituciones financieras y agentes institucionales.

La estructura de tenedores permite observar que el mercado doméstico de deuda continúa siendo impulsado, principalmente, por bancos y entidades financieras, que encuentran en los títulos públicos instrumentos de bajo riesgo y con rendimientos atractivos frente a otras alternativas de inversión en moneda local. Además, el crecimiento de las emisiones en guaraníes contribuye al desarrollo del mercado de capitales paraguayo y reduce parcialmente la dependencia del financiamiento externo en dólares.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.